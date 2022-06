Infestées de rats, ces 2 villes françaises font partie du Top 10 mondial peu glorieux

Deux villes françaises figurent dans un Top 10 des villes les plus infestées par les rats et ce n'est pas vraiment une surprise.

Il y a des classements où il vaut mieux figurer tout en bas qu’au sommet !

Le Top 10 des villes les plus infestées par les rats en fait partie et c’est peu de le dire, tant ceci peut ternir l’image des agglomérations concernées.

Il y a quelques années, le site Topito s’était amusé à établir ce classement peu glorieux. Un article sans réelles sources et qui, à l’époque, était quelque peu passé inaperçu mais celui-ci vient de refaire surface et, surprise (ou pas ?), deux villes françaises en font partie.

Crédit photo : Pixabay

Paris et Marseille un top 10 mondial des villes les plus infestées par les rats

C’est à l’occasion de l’émission « Touche pas à mon poste » diffusée le 30 mai dernier sur C8, que ce top a ainsi été déterré des archives du net, entraînant un débat en plateau.

Réagissant à une séquence d’une émission espagnole de football, au cours de laquelle un envoyé spécial à Paris croise un rat à proximité de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les chroniqueurs prennent en effet connaissance de ce classement peu glorieux.

Lors de cette séquence, on apprend notamment que Paris (4e) et Marseille (10e) figurent parmi les 10 villes qui comptent le plus de rats au monde

Crédit photo : Pixabay

Une bien mauvaise publicité pour les deux plus grandes agglomérations du pays qui, il est vrai, sont fortement touchées par ce problème de santé public. Les rats pullulent en effet dans la capitale et la cité phocéenne, à tel point qu’il n’est pas rare d’en croiser même la journée dans certains parcs.

Pour deux villes qui comptent beaucoup sur le tourisme, on peut difficilement faire pire en termes d’image.

Mais, de là à dire qu’elles font partie des plus mauvaises élèves au monde, il n’y a qu’un pas que n’a pas hésité à franchir Topito avec ce top à prendre avec des pincettes, et qui aura au moins eu le mérite de nous faire rire ou pleurer, c'est selon.

Chacun se fera sa propre opinion.

Voici le top 10 des villes les pus infestées par les rats selon Topito :

1- Deshnoke (Inde)

2- Londres (Angleterre)

3- New York (États-Unis)

4- Paris (France)

5- Singapour

6- Hamelin (Allemagne)

7- Guangzhou (Chine)

8- Johannesburg (Afrique du Sud)

9- Atlanta (États-Unis)

10- Marseille (France)