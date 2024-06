Disparu depuis cinq ans, cet âne a été retrouvé adopté par un troupeau de wapitis

Aux États-Unis, un âne domestique a été retrouvé cinq ans après sa disparition. Il a été aperçu par hasard en pleine nature au milieu d’un troupeau de wapitis, qui s’avère être sa nouvelle famille.

Diesel avait pris la poudre d’escampette ! Cet âne avait été recueilli il y a cinq ans dans le cadre d’un programme du Bureau of Land Management. Aux États-Unis, ce bureau opère des rafles d’animaux sauvages afin de réduire le nombre d’animaux en liberté sur les terres publiques américaines. Suite à ces captures, il propose ces animaux à l’adoption aux particuliers. Sauf qu’un animal sauvage reste un animal sauvage.

Peu de temps après avoir été recueilli, l’âne baptisé Diesel s’était fait la malle lors d’une randonnée familiale. Selon la femme qui l’avait adopté, il s’était enfui après avoir été effrayé durant une ballade. Des semaines de recherches et l’utilisation d’un drone n’avaient pas été suffisantes pour le retrouver.

“Il vit sa meilleure vie”

En réalité, ce n’est que cinq mois plus tard que l’âne a été retrouvé par hasard en pleine nature. Et ce qui surprend le plus, c’est qu’il a été repéré au sein d’un troupeau de wapitis ! C’est un certain Max Fennel, triathlète et chasseur, qui a publié la vidéo de cette rencontre particulière ayant eu lieu dans la région de Cache Creek, dans le nord de la Californie (États-Unis) : “Je suis tombé sur un troupeau de wapitis qui avait adopté un âne”.

L’âne était effectivement entouré d’une douzaine de wapitis. Visiblement en pleine forme, Diesel errait en compagnie de sa nouvelle famille. Alertée, son ancienne famille a identifié l’animal sans problèmes. Cette dernière est visiblement soulagée que l’animal soit en parfaite santé : “Il vit sa meilleure vie. Il est heureux. Il est en bonne santé et c'est un soulagement”.