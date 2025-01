Perry, l'animal qui a inspiré l'âne de Shrek, euthanasié à cause d'une maladie incurable à l'âge de 30 ans

Connu pour avoir servi de modèle au personnage de l’âne dans Shrek, Perry est décédé ce vendredi 3 janvier à l’âge de 30 ans des suites d’une maladie incurable du sabot. L’animal a été euthanasié pour mettre fin à ses souffrances.

À Palo Alto, en Californie, le parc animalier Barron Park Donkeys pleure la perte de son plus célèbre résident. Il s’agit de Perry, un âne miniature connu pour avoir inspiré le personnage de l’Âne dans le film Shrek.

“Nous avons le cœur brisé de partager que notre cher âne de Barron Park, Perry, est décédé hier à l’âge de 30 ans. Il était un membre bien-aimé de notre communauté et nous savons que de nombreuses personnes seront touchées par sa mort”

Crédit photo : Barron Park Donkeys

Né en 1994, Perry résidait dans ce parc animalier depuis 1997. Les scénaristes de DreamWorks se sont inspirés de ses caractéristiques physiques et de ses comportements qualifiés de “fougueux et drôle” pour créer celui qui deviendra l'acolyte de Shrek. Le compagnon de l’ogre vert, aux répliques tordantes, était doublé par Eddie Murphy en anglais et par le doubleur Med Hondo, décédé en 2019, en français.

Malgré son rôle déterminant dans la construction du personnage de l'Âne de Shrek, Perry n’a reçu qu’une compensation de 75 dollars et n’a même pas été crédité dans le film, dont le premier opus est sorti en 2001. Son histoire a d’ailleurs contribué à faire naître un débat sur la reconnaissance des animaux dans l’industrie du cinéma.

Crédit photo : Barron Park Donkeys

Une maladie incurable et douloureuse

C’est donc loin des paillettes d’Hollywood que Perry menait une vie paisible à Palo Alto. Malheureusement, il souffrait depuis quelques semaines de fourbure, une maladie du sabot qui lui causait d’atroces douleurs et d’une affection de la patte arrière gauche. Selon le parc, Perry s’est tenu debout pendant un mois sur trois pattes, ayant toujours une patte levée à cause de la douleur, ajoutant du poids sur son côté droit.

Le personnel a essayé de nombreuses méthodes pour soulager sa douleur alors que sa maladie était, hélas, incurable. Ils ont notamment tenté de l’acupuncture et une thérapie par lumière laser, en vain. C’est avec fatalité que les soigneurs ont pris la décision de l’euthanasier afin de lui permettre de mourir paisiblement.

Crédit photo : DreamWorks

Après avoir joué les seconds rôles dans Shrek, l’Âne aura le droit à son propre film centré sur son personnage. L’occasion de faire vivre Perry dans les mémoires encore plus longtemps.