Disparue il y a neuf mois, une chienne a été retrouvée à 3 770 km de chez elle

C’est une histoire incroyable qui s’est déroulée aux États-Unis. Portée disparue pendant neuf mois, une chienne a été retrouvée saine et sauve à 3 770 km de son domicile.

Il y a neuf mois, à San Diego en Californie, Mehrad et Liz Houman ont perdu leur chienne. Âgé de 3 ans et faisant partie de la famille des terriers, l’animal nommé Mishka s’est volatilisé alors qu’il se trouvait à son domicile. Pendant des mois, Mehrad et Liz ont cherché leur chienne, en vain.

Contre toute attente, neuf mois plus tard, la chienne a été retrouvée dans le Michigan. C’est une habitante de la ville d’Harper Woods, dans la banlieue de Détroit, qui a contacté la police fin mars pour signaler la présence d’un chien errant dans son quartier. Les policiers se sont rendus sur place et ont confié le chien à une association de protection des animaux, la Grosse Pointe Animal Adoption Society. Par chance, Mishka a pu être identifiée grâce à sa puce électronique, ce qui a permis aux soigneurs de retrouver ses propriétaires et de les contacter pour leur apprendre la bonne nouvelle.

“C’est une histoire digne d’un scénario hollywoodien”, s’est exclamé le refuge animalier dans une vidéo publiée sur Facebook.

La chienne retrouvée à 3 770 km

Selon les vétérinaires, Mishka a été gardée chez quelqu’un pendant ces neufs mois puisqu’elle était propre et bien nourrie.

“Celui qui l’a eue a bien pris soin d’elle. Nous pensons qu’elle a été volée, puis vendue pour finir dans le Michigan”, ont affirmé les vétérinaires et membres de l’association animale.

Les propriétaires de la chienne ont immédiatement été contactés. Alors qu’ils se rendaient dans le Minnesota pour voir leur famille pour Pâques, ils n’ont pas hésité à interrompre leur voyage pour retrouver Mishka. À peine descendu de l’avion, Mehrad a conduit 10 heures afin de revoir sa chienne.

“Mon enfant me manquait, alors je pense que c’est ce que n’importe qui aurait fait pour récupérer son enfant”, a-t-il confié.

C’est une chance que Mishka ait été retrouvée puisqu’elle était à 3 770 km de chez elle. Des retrouvailles inespérées pour ses propriétaires, heureux de la ramener chez eux.