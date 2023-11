Disparu depuis deux mois, un chien a été retrouvé vivant près du corps de son maître décédé dans les montagnes

Au milieu du mois d’août, un homme a été porté disparu après s’être aventuré dans les montagnes du Colorado avec son chien. Le randonneur, décédé, a finalement été retrouvé il y a quelques jours. Son chien, toujours vivant, est resté à ses côtés.

Rich Moore était âgé de 71 ans quand il a décidé de partir en randonnée avec Finney, son chien. L’homme a choisi de gravir le sommet du Blackhead Peak, dans les montagnes du Colorado.

Cependant, le randonneur et son animal étaient introuvables depuis le 19 août. Les autorités locales ont retrouvé la voiture du randonneur près d’un sentier mais malgré plusieurs trajets en hélicoptère, l’homme n’a pas été repéré.

Le chien et le randonneur ont été retrouvés

Il y a quelques semaines, un chasseur a finalement retrouvé Rich Moore et son chien. L’animal, toujours vivant, est resté pendant deux mois aux côtés du corps de son maître décédé. La zone où le chien et le randonneur ont été retrouvés n’avait pas été fouillée par les sauveteurs l’été dernier, le véhicule de l’homme ayant été découvert plus à l’ouest.

Pour le moment, les causes de la mort de Rich Moore restent inconnues. Cependant, les autorités locales estiment que l’homme n’était pas assez équipé pour s’aventurer dans les montagnes et gravir ce sommet haut de plus 3 000 mètres. En effet, le randonneur n’est parti qu’avec un sweat à capuche, sans eau ni nourriture.

Le chien Finney a quant à lui été transporté chez un vétérinaire qui a jugé que l’animal était en bonne santé. Il a finalement rejoint sa famille sain et sauf.