Un jeune phoque s'échoue sur une plage du Finistère, un phénomène de plus en plus fréquent

Samedi 20 janvier, un jeune phoque a été retrouvé échoué sur une plage de Trégunc, dans le Finistère. Affaibli, l’animal a été recueilli par le centre de soin d’Océanopolis. Quand il aura récupéré des forces, le phoque sera relâché dans la nature.

Sur une plage de Trégunc, dans le Finistère, près de la pointe de la Jument, un jeune phoque a été retrouvé échoué. C’est un habitant de la commune qui a aperçu l’animal ce samedi 20 janvier et qui a prévenu l’équipe spécialisée du centre de soin d’Océanopolis, basé à Brest. Fatigué, le jeune phoque aurait dérivé de l’archipel de Glénan jusqu’à la plage.

Ce n’est pas la première fois qu’un jeune phoque s’échoue sur une plage dans cette région. Selon les scientifiques, plusieurs raisons expliquent ce phénomène. Tout d’abord, on observe une hausse de la population de phoques sur l’archipel de Glénan. De plus en plus nombreux, les animaux sont à la recherche de place et pour cela, ils n’hésitent pas à s’aventurer plus au sud. Certains d’entre eux ont même été aperçus au large de l’île de Ré.

Le phoque va être soigné

Malheureusement, les phoques peuvent être accidentellement pris dans les filets des pêcheurs. Blessés et fatigués, ils peuvent se laisser dériver dans l’eau jusqu’à s’échouer sur une plage. Si les phoques que l’on retrouve sont si jeunes, c’est également parce que le temps de leur sevrage est très court. Généralement, un petit phoque est indépendant à partir de trois semaines. Cependant, il peut facilement se perdre et s’échouer sur une plage.

Le phoque repéré à Trégunc a été récupéré par le centre de soin d’Océanopolis, qui va s’occuper de lui. Une fois que le jeune animal aura retrouvé des forces, il sera relâché dans la nature pour qu’il puisse rejoindre son habitat naturel. Tout est bien qui finit bien.