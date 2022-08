Ces créatures très rares ont été découvertes dans 2 grottes des Highlands en Écosse

En Écosse, des chercheurs ont découvert une espèce très rare de crustacés microscopiques, dans deux grottes des Highlands. Cette découverte pourrait être une première dans le pays.

Lee Knight et Dominika Wroblewska sont deux chercheurs qui ont décidé d’explorer 32 grottes à travers l'Écosse. Pendant leur périple qui devrait durer six années, ils se sont rendus dans deux grottes des Highlands, dont Smoo Cave, l’une des plus grandes grottes marines et calcaires de Grande-Bretagne.

Crédit photo : Getty Images

Dans cette grotte ainsi que dans l'Allt nan Uamh Stream Cave, les deux scientifiques ont découvert une créature souterraine appartenant à une espèce rare. Ces créatures ont été trouvées dans des flaques d’eau à l’intérieur des deux grottes.

Des créatures rares découvertes en Écosse

Ces deux créatures appartiendraient à la famille des ostracodes : des crustacés microscopiques qui mesurent environ un millimètre. Elles ressembleraient à des crabes et vivraient exclusivement dans des habitats souterrains.

Crédit photo : Dominika Wroblewska

Cela pourrait être la première fois que de telles créatures sont découvertes en Écosse.

« Les créatures styglobitiques vivent entièrement sous la surface de la terre et les découvertes préliminaires montrent qu’un ostracode particulier pourrait être le premier enregistré en Écosse. Ces spécimens sont importants car les enregistrements de ce genre sont très rares en Grande-Bretagne », a expliqué le chercheur Lee Knight.

Pour le moment, rien n’a été prouvé concernant ces petits crabes. Actuellement, la science sait peu de choses concernant les espèces qui vivent dans les habitats souterrains. Les chercheurs doivent encore confirmer si ces crustacés appartiennent bien à une espèce connue, qui a déjà été trouvée ailleurs en Europe.