Un chasseur se fait lacérer le visage par un ours de 300 kg sur lequel il avait tiré

Alors que les attaques d’ours se multiplient au Japon, un animal a chargé un chasseur qui lui avait tiré dessus, marquant le troisième incident similaire en une semaine sur l’archipel.

Un chasseur a été grièvement blessé lors d’une attaque d’ours brun dans le nord du Japon, rapporte le magazine américain People.

Un ours attaque un chasseur qui lui avait tiré dessus

Les faits se sont déroulés dimanche 26 avril dans le village de Shimamaki, à Hokkaido, où un groupe de cinq chasseurs s’est rendu en zone montagneuse pour abattre des ours bruns sauvages afin d’en réduire la population à proximité des habitations.

Hanada Yuji, un membre de la battue âgé de 69 ans, a repéré un individu à environ 150 mètres et a tiré en sa direction. Lorsque le sexagénaire s’est approché de l’animal pour l’achever, celui-ci s’est retourné contre lui, le mordant et le griffant à la tête et au visage.

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Les autorités locales ont indiqué qu’un homme avait été attaqué par un ours sur lequel lui et d’autres chasseurs avaient tiré. La bête aurait dévalé une pente avant de se relever et de charger le chasseur.

Un autre incident survenu le même jour

Dépêchés sur les lieux, les secours ont transporté la victime vers un hôpital voisin. Selon les autorités, elle était consciente mais souffrait de graves blessures au visage et à la tête.

L’ours, décrit comme un mâle adulte de près de 300 kilos, a finalement été abattu après plusieurs tirs.

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L’attaque survenue à Hokkaido n’est pas un cas isolé. Un incident similaire s’est produit le jour même dans la préfecture de Fukushima, où un homme d’une cinquantaine d’années a été hospitalisé.

Par ailleurs, quelques jours plus tôt, le 21 avril, un policier de 56 ans a été pris pour cible par une ourse à Shiwa, dans la préfecture d’Iwate, lors d’une opération de recherche d’une personne disparue.

Un record d’attaques d’ours au Japon

Les attaques d’ours sont de plus en plus nombreuses au Japon. Ces dernières années, des individus ont été aperçus rôdant près des zones résidentielles. Cette présence inhabituelle est liée au changement climatique et au déclin de la population dans les zones rurales.

Selon la chaîne publique NHK, les plantigrades ont fait 12 morts et plus de 100 blessés depuis avril 2025.

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Face à ce phénomène inquiétant, l’archipel nippon a fait appel à l'Armée afin de tenter de rassurer les habitants.

De son côté, Kiyoshi Yamauchi, professeur associé à l’université d’Iwate, tire la sonnette d’alarme et encourage le public à adopter des réflexes de protection, comme verrouiller les portes et les fenêtres et ne pas sortir la nuit.