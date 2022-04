Cette Américaine est devenue amie avec un petit serpent qui a élu domicile devant sa baie vitrée

Un jour, le chat Bootsy traînait près de sa porte moustiquaire lorsqu'il a soudain remarqué un serpent qui avait besoin d'aide et a immédiatement alerté sa propriétaire Melissa Taylor. Celle-ci s'est rendu compte que le pauvre était coincé dans un trou et qu'il ne pouvait pas en sortir.

Crédit : Melissa Taylor

À voir aussi

Une fois qu'il s'est retiré dans le trou, la jeune femme a décidé de lui venir en aide. Pour cela, elle a pris une perceuse et s'est employée à agrandir le trou afin que le serpent, qui a ensuite été nommé Snickers, puisse se libérer. « Cela n'a pris que quelques minutes avec la perceuse, mais il a fallu environ 30 minutes à Snickers pour se sentir suffisamment en sécurité et essayer de sortir par le trou plus grand » a déclaré Melisa Taylor, la maîtresse de Bootsy, à nos confrères américains du média spécialisé sur les animaux The Dodo.

Finalement, après cette première rencontre, Snickers s'est éclipsé et Melissa Taylor n'y a pas prêté attention, jusqu'à ce qu'il revienne. « Étonnamment, il est revenu le lendemain ou le surlendemain. Mon chat l'a repéré en train de sortir du trou et de regarder par la fenêtre » a-t-elle déclaré. Lorsqu’elle a réalisé que Snickers vivait apparemment dans sa porte moustiquaire, elle a voulu s'assurer qu'il était protégé. Elle voulait que tout le monde sache que c'était sa maison et qu'il ne fallait pas le déranger, elle a donc installé des panneaux.

Crédit : Melissa Taylor

Un serpent membre de la famille ?

Il y a maintenant plusieurs panneaux accrochés au-dessus de la maison de Snickers, une situation la fois causasse et amusante qui a sans certainement fait rire celles et ceux qui ont eu l’occasion de les voir. « La plupart des gens rient ou pensent que c'est mignon et sain. On m'a beaucoup remercié de l'avoir sauvé de son petit trou » a déclaré Melissa Taylor. La jeune femme ne voit pas Snickers tous les jours, mais quand c’est le cas, elle est toujours heureuse de savoir que tout va bien pour lui. Et même quand elle n’a pas directement de contact visuel avec lui, elle aime se dire qu'il est là, en sécurité. Désormais, Snickers est un membre précieux de la famille maintenant.

Crédit : Melissa Taylor

Crédit : Melissa Taylor

Crédit : Melissa Taylor

En tout cas, bravo à Melissa Taylor pour son accueil chaleureux !