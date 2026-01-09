« J'avais peur qu'ils fassent leurs besoins » : il est arrêté pour avoir roulé avec ses chiens... attachés au coffre de sa voiture

Capture d'écran X

En début de semaine, un habitant de New York (États-Unis) a été arrêté après avoir roulé en pleine ville avec ses deux chiens attachés au coffre de sa voiture.

Les images font froid dans le dos.

Ce dimanche 4 janvier 2026, une vidéo montrant deux chiens - un berger allemand et un pitbull - courir derrière une voiture en marche dans les rues de New York - est apparue sur le réseau social Instagram.

Ces images ont suscité l’indignation puisque les animaux sont attachés au coffre du véhicule. Le duo semble avoir du mal à suivre l’automobile car celle-ci roule trop vite.

Cette séquence surréaliste a été capturée par un automobiliste ayant assisté à cette scène, rapporte le média NBC New York.

« Mais qu’est-ce qu’ils foutent à ces chiens, ces enfoirés ? Ils les trainent hors de la bagnole (…) », s’insurge l’auteur de la publication.

Le suspect est âgé de 68 ans

À la suite de la diffusion de cette vidéo, l’auteur des faits a pu être interpellé par les forces de l’ordre ce mercredi 7 janvier.

L’homme ayant conduit avec ses deux chiens, attachés à l’arrière de son automobile, est un habitant du Queens âgé de 68 ans, prénommé Dan Bujor.

Capture d'écran XCrédit Photo : Nycscr / Instagram

Lors de son arrestation, le sexagénaire a expliqué son geste aux autorités locales. Celui-ci a indiqué avoir agi de la sorte parce qu'il ne voulait pas que ses bêtes «fassent leurs besoins dans la voiture».

Cet incident a eu lieu à Long Island City, un arrondissement du Queens. Selon un témoin, l’un des chiens se serait détaché. Face à cette situation, le conducteur aurait décidé de les faire monter dans l’habitacle.

Le propriétaire des chiens risque la prison

Comme le précisent nos confrères américains, Dan Bujor est poursuivi pour deux chefs d’accusation : cruauté envers les animaux et conduite sans permis. Deux délits graves qui pourraient l’envoyer derrière les barreaux en cas de condamnation.

Après l’interpellation de leur maître, les deux boules de poils, nommées Marzipan et Nougat, ont été placées dans un refuge de l’ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals), où l’une est soignée pour une rupture du tympan et l’autre pour des contusions aux pattes.

Capture d'écran XCrédit Photo : Nycscr / Instagram

De son côté, la fondatrice de l'association New York City Second Chance Rescue affirme connaître le mis en cause. Par ailleurs, elle assure que ce dernier aime les animaux. D’après la directrice, Dan Bujor aurait probablement commis une « erreur de jugement ».

« Je l'ai vu avec l'un des chiens qui était attaché à la voiture. C'était un berger allemand et chaque fois que je l'ai vu dans le passé, il s'occupait bien de lui et celui-ci semblait en bonne santé », a-t-elle déclaré.

Voiture NYPD Crédit Photo : iStock

À noter que le suspect comparaîtra devant le tribunal le 5 mars prochain. 

« Nous sommes reconnaissants que les chiens aient survécu et que leur agresseur présumé soit désormais tenu responsable devant notre système judiciaire », ont réagi les policiers.

Source : NBC New York
