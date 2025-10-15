À Nîmes, les habitants sont à bout face aux fientes des étourneaux qui constellent les véhicules

Un quartier du Gard est envahi par des étourneaux dès l’automne. Leur présence rime avec fientes et brouhaha. De nombreux habitants sont excédés.

Chaque année, quand l’automne arrive, c’est le même refrain pour ces habitants d’un quartier de Nîmes. Et la même lassitude : la présence des étourneaux. Outre leur côté bruyant, les étourneaux laissent également des traces… de fiente.

Ainsi, dans ce quartier de Nîmes où se sont rendus des journalistes de TF1, le mobilier urbain est dégradé. Que ce soit les murets, les trottoirs, les bancs et même les balcons et voitures, la fiente des étourneaux est partout. Au grand dam des habitants.

Des habitants lassés de devoir nettoyer les fientes sur leur voiture

Crédit photo : Constantinis/ iStock

Au micro de TF1, une habitante explique que plus personne ne veut garer sa voiture sous les arbres au risque de la retrouver recouverte d’excréments. Ses propos sont confirmés par une seconde habitante qui dit aller régulièrement au lavage-auto du coin. Les fientes sont tellement coriaces que la conductrice raconte devoir effectuer deux brossages systématiquement pour les enlever.

Jérémy, quant à lui, qui vit aussi dans le quartier, est lassé de cette corvée. « On est obligé de le faire directement parce que sinon, ça abîme la peinture », explique-t-il avant d'appeler la mairie à agir.

Pourtant, tous les ans, la mairie de Nîmes met en place des campagnes d'effarouchement sonore et visuel vers le mois de novembre. Avant cette période, les étourneaux ne sont pas assez nombreux et les dissiper ne servirait à rien.

Crédit photo : AGD Beukhof/ iStock

Même s’ils causent certains dégâts, une habitante relativise : « Il y en a beaucoup. Ça piaille et ça fait un petit peu des crottes partout. Il faut les laisser vivre. Ils ne me dérangent pas plus que ça. »

Selon les spécialistes, les étourneaux sont particulièrement nombreux à Nîmes à cause des vergers et des vignes qui permettent aux oiseaux de se nourrir. Pour composer avec leur présence, la mairie réfléchit donc à un aménagement urbain adéquat.