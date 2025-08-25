Une star de téléréalité laisse son chien pratiquer un acte «dégoûtant» sur elle, la vidéo choque les internautes

Une star de téléréalité britannique crée le malaise sur les réseaux sociaux après avoir laissé son chien lécher l’intérieur de sa bouche.

Vicky Pattison, une personnalité de la télévision britannique, s’est attiré les foudres des internautes.

La raison ? La starlette de 37 ans a publié une vidéo dans laquelle elle embrasse son chien sur la bouche. Un baiser qui a choqué la toile pour une raison dégoûtante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Butternut Box | Fresh food for dogs (@butternutbox)







Vendredi 27 août, la trentenaire a partagé une publication commune avec Butternut Box, une entreprise de nourriture pour animaux, pour présenter la nouvelle série YouTube de la marque intitulée « Walkies ».

Pour l’occasion, la star de téléréalité était accompagnée de ses chiens, Max et Milo, ainsi que d’une femme prénommée Aisha.

Sur ces images, une séquence a retourné l’estomac des utilisateurs. Dessus, on voit l’une des boules de poils lécher l’intérieur de la bouche de sa maîtresse, tandis cette dernière ouvre ses lèvres encore plus grand.

Crédit Photo : Instagram

La vidéo dégoûte les internautes

Témoin de la scène, Aisha tape sur l’épaule de la propriétaire de l’animal pour stopper le « bisou » et lui dit : « Tu es dégoûtante ».

Ce à quoi Vicky Pattison répond :

« Je suis vraiment désolée (…) Ça les rend heureux », avant d'ouvrir la bouche pour laisser son chien recommencer.

Sous la publication, nombreux sont ceux qui critiquent l’attitude de la jeune femme.

Un internaute a écrit :

« C’est tellement dégoûtant. Et après ça, tu embrasses ton partenaire et tes enfants, et tu propages des bactéries ».

Crédit Photo : Instagram

Un autre a commenté :

« Je te trouve géniale et j'adore tes histoires, mais bon sang, pourquoi fais-tu ça ? Les chiens sont porteurs de tant de parasites à force de manger toutes sortes de choses en promenade, sans parler du fait qu'ils se lèchent le derrière, c'est tout simplement inacceptable ».

De son côté, cette personne a indiqué :

« C'est vraiment dégoûtant et antihygiénique ».

Un amoureux des animaux a ajouté :

« J'aime mon chien plus que tout, mais je ne pourrais pas faire ça ».

Crédit Photo : Instagram

Parmi ce flot de réactions négatives, Vicky Pattison peut compter sur le soutien de époux. Celui-ci a écrit non sans humour :