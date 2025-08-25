Une star de téléréalité laisse son chien pratiquer un acte «dégoûtant» sur elle, la vidéo choque les internautes

Par ·

Capture d'écran Instagram

Une star de téléréalité britannique crée le malaise sur les réseaux sociaux après avoir laissé son chien lécher l’intérieur de sa bouche.

Vicky Pattison, une personnalité de la télévision britannique, s’est attiré les foudres des internautes.

La raison ? La starlette de 37 ans a publié une vidéo dans laquelle elle embrasse son chien sur la bouche. Un baiser qui a choqué la toile pour une raison dégoûtante.



Vendredi 27 août, la trentenaire a partagé une publication commune avec Butternut Box, une entreprise de nourriture pour animaux, pour présenter la nouvelle série YouTube de la marque intitulée « Walkies ».

Pour l’occasion, la star de téléréalité était accompagnée de ses chiens, Max et Milo, ainsi que d’une femme prénommée Aisha.

Sur ces images, une séquence a retourné l’estomac des utilisateurs. Dessus, on voit l’une des boules de poils lécher l’intérieur de la bouche de sa maîtresse, tandis cette dernière ouvre ses lèvres encore plus grand.

Vicky PattisonCrédit Photo : Instagram

La vidéo dégoûte les internautes

Témoin de la scène, Aisha tape sur l’épaule de la propriétaire de l’animal pour stopper le « bisou » et lui dit : « Tu es dégoûtante ».

Ce à quoi Vicky Pattison répond :

« Je suis vraiment désolée (…) Ça les rend heureux », avant d'ouvrir la bouche pour laisser son chien recommencer.

Sous la publication, nombreux sont ceux qui critiquent l’attitude de la jeune femme.

Un internaute a écrit :

« C’est tellement dégoûtant. Et après ça, tu embrasses ton partenaire et tes enfants, et tu propages des bactéries ».

Vicky Pattison et ses deux chiensCrédit Photo : Instagram

Un autre a commenté :

« Je te trouve géniale et j'adore tes histoires, mais bon sang, pourquoi fais-tu ça ? Les chiens sont porteurs de tant de parasites à force de manger toutes sortes de choses en promenade, sans parler du fait qu'ils se lèchent le derrière, c'est tout simplement inacceptable ».

De son côté, cette personne a indiqué :

« C'est vraiment dégoûtant et antihygiénique ».

Un amoureux des animaux a ajouté :

« J'aime mon chien plus que tout, mais je ne pourrais pas faire ça ».

Vicky Pattison, son époux, et leur chienCrédit Photo : Instagram

Parmi ce flot de réactions négatives, Vicky Pattison peut compter sur le soutien de époux. Celui-ci a écrit non sans humour :

« Les chiens ont plus de bisous que moi ».

Source : Unilad
Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Un taureau dans un pré
Un taureau de 800 kilos s'échappe d'un abattoir et se réfugie dans le jardin d'un particulier
Un taureau dans un pré
En plein rodéo, un cavalier de 25 ans meurt piétiné par un taureau de plus de 900 kilos
Un taureau dans un pré
Des individus s'introduisent dans une ferme pour voler 30 000 euros de... sperme de taureau
Un taureau dans un pré
Espagne : un taureau de plus de 500 kg fonce dans la foule après avoir cassé une barrière
Un taureau dans un pré
Un camion transportant 4 000 lapins vers l'abattoir finit dans un fossé, les animaux s'enfuient dans la nature