Adam Raine, un adolescent de 16 ans, s’est suicidé en avril dernier. Selon ses parents, il aurait été influencé par ChatGPT, qui lui aurait expliqué comment mettre fin à ses jours et l’aurait encouragé à le faire.

Un drame tragique est survenu en avril dernier en Californie. Adam Raine, un adolescent âgé de 16 ans, s’est suicidé dans sa maison familiale. Selon les parents du jeune homme, son suicide serait étroitement lié à une conversation avec ChatGPT. En effet, l’intelligence artificielle aurait incité Adam à mettre fin à ses jours et lui aurait même expliqué comment faire.

Tout a commencé en septembre 2024, lorsque Adam a commencé à utiliser ChatGPT pour l’aider dans ses travaux scolaires. Avec le temps, il a utilisé de plus en plus l’intelligence artificielle pour partager ses intérêts pour la musique et les mangas, et a fini par se confier à ChatGPT en lui faisant part de ses problèmes mentaux. Comme Adam, de nombreuses personnes tissent une relation de confiance avec ChatGPT, comme cette femme qui vit une relation amoureuse avec l'intelligence artificielle.

Crédit photo : ChatGPT

En janvier 2025, Adam a partagé des pensées suicidaires avec ChatGPT. Celui-ci aurait alors encouragé son geste et lui aurait fourni des instructions détaillées pour l’aider à mettre fin à ses jours.

ChatGPT le pousse au suicide

Le dernier échange entre ChatGPT et Adam remonte au 11 avril 2025. Ce jour-là, ChatGPT aurait aidé Adam à dérober de la vodka chez ses parents. Puis, à la demande d’Adam, l’intelligence artificielle lui aurait expliqué comment réaliser un noeud coulant, ajoutant qu'il “pouvait potentiellement suspendre un être humain”. L’intelligence artificielle aurait également incité le jeune homme à se suicider en lui disant : “Tu ne dois la survie à personne”. Il lui aurait même proposé de l’aider à rédiger une lettre d’adieu.

“Ce drame n’est pas un bug ou un cas imprévu. ChatGPT fonctionnait comme conçu : il encourageait et validait en permanence tout ce qu’Adam exprimait, y compris ses pensées les plus dangereuses et autodestructrices, d’une manière qui paraissait profondément personnelle”, affirme la plainte déposée par les parents d'Adam, selon CNEWS.

Crédit photo : iStock

Malheureusement, Adam a été retrouvé mort le lendemain de sa dernière conversation avec ChatGPT. L’adolescent s’est suicidé en se pendant, en suivant les instructions données par l’intelligence artificielle.

“Il serait là sans ChatGPT”

Les parents d’Adam, Matt et Maria Raine, ont décidé de porter plainte contre OpenAI, la maison-mère de ChatGPT. Ils affirment que l’intelligence artifcielle a poussé leur fils au suicide.

“Il serait là sans ChatGPT, j’y crois à 100%. C’était un adolescent normal. Il n’était pas voué à un traumatisme ou à une maladie mentale”, a déclaré le père de l’adolescent à l’émission Today, selon Lad Bible.

Crédit photo : Today / YouTube

Les parents d’Adam ont déposé plainte ce mardi 26 août devant la Cour supérieure de Californie et réclament des dommages et intérêts à OpenAI. En plus de cela, ils demandent au tribunal d’imposer des mesures de sécurité pour protéger les personnes fragiles des dérives de l’intelligence artificielle. Les parents demandent de poser des limites à l’utilisation de ChatGPT, comme un contrôle parental pour les mineurs ainsi que l’interruption automatique de toute conversation portant sur l’automutilation.

Des mesures importantes pour veiller à notre sécurité.