Un chat de Pallas extrêmement rare a été photographié pour la première fois dans l'Himalaya

Le chat de Pallas photographié dans l'Himalaya

Une créature rarissime a pu être photographiée en plein cœur des sommets himalayens. Une première !

Le cliché a été pris à environ 5000 mètres d’altitude, dans les montagnes de l’Himalaya, rapporte La Dépêche.

Cette image montre une créature digne d’un conte de fées, dont le pelage duveteux détonne avec le paysage enneigé.

Vous l’ignorez peut-être, mais cette boule de poils est un chat de Pallas. C’est la première fois que ce félin est photographié sur le toit du monde.

Le chat de Pallas photographié dans l'Himalaya Crédit Photo : WWF Inde

Il faut dire que cet animal - également appelé manul - est le roi de la discrétion. Ce matou, dont la carrure rappelle celle du chat domestique, se distingue par son corps trapu, ses pattes courtes, ses oreilles arrondies, ainsi que sa grosse tête plate.

Le chat de Pallas est une espèce endémique d’Asie centrale, où il évolue entre 4000 et 5000 mètres d’altitude. Il vit dans les régions froides et arides, principalement dans les steppes herbeuses et les zones rocheuses ou d’éboulis.

Everest Crédit Photo : iStock

Une découverte exceptionnelle

La photographie montrant le manul a été réalisée dans le cadre d’une étude sur la faune sauvage menée en Arunachal Pradesh, un État du Nord-Est de l’Inde.

Entre juillet et septembre 2024, le WWF Inde et le Département des forêts ont installé 136 pièges photographiques « dans 83 sites répartis sur 2000 km² de pâturages accidentés de haute altitude dans les districts de West Kameng et de Tawang », détaille l’ONG.

Chat de PallasCrédit Photo : iStock

Comme le précise l’organisation, les dispositifs ont fonctionné pendant plus de huit mois, et ce, sous des conditions météorologiques extrêmes.

« La participation et le partenariat avec les guides locaux et les membres de la communauté ont permis à l'équipe de surmonter ces difficultés », note le Fonds mondial pour la nature.

Tout au long de cette expédition, les spécialistes ont aussi attesté la présence de cinq autres espèces de félins. Parmi elles, on retrouve le léopard des neiges, le léopard commun, le léopard nébuleux, le chat léopard et le chat marbré.

Léopard des neiges Crédit Photo : iStock

Une chose est sûre : cette trouvaille exceptionnelle enchante les experts.

« La découverte du chat de Pallas en Arunachal Pradesh, à près de 5000 mètres d'altitude, nous rappelle avec force combien nous en savons encore peu sur la vie dans le haut Himalaya (…) », a indiqué Le Dr Rishi Kumar Sharma, responsable des sciences et de la conservation du programme Himalaya du WWF Inde.

Malheureusement, le chat de Pallas est menacé de disparition à cause de la destruction de son habitat naturel.

Source : La Dépêche
