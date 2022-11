Elle perd son chien dans un parc et le retrouve dans les bras d'un monsieur âgé assis seul sur un banc

Tout a commencé, Augusta D. se trouvait avec son chiot, Blue, dans un parc pour chiens local lorsqu'il s'est passé quelque chose qui l'a inquiétée, à juste titre. Normalement, Blue court et joue avec les autres chiens à la vue de tous. Mais d'un seul coup d'œil, Blue est devenu introuvable.

Crédit : blueloyalaf / tiktok

« Je l'ai perdu de vue pendant quelques instants dans le parc, parmi tous les autres chiens. C'est assez grand et très fréquenté par de nombreux chiens » a confié Augusta à nos confrères de The Dodo.

Cependant, contre toute attente, il s'avère cependant que Blue n'était pas perdu ou disparu, mais avait simplement mis sa partie de jeu avec sa maîtresse en attente, cela pour la plus belle des raisons. De toute évidence, Blue avait senti que sa présence joyeuse et affectueuse serait bénéfique à un autre promeneur qui était seul sur un banc non loin de là. Il s'est donc approché et s'est assis à ses pieds. C'est là que les yeux d'Augusta l'ont finalement trouvé, blotti contre l'homme.

Crédit : blueloyalaf / tiktok

Un chien très attentionné

Il est difficile de dire avec certitude ce que Blue a pu ressentir chez l'homme qui l'a décidé à lui offrir de l'attention ce jour-là, mais Augusta soupçonne que ses câlins étaient volontairement orientés vers cette personne âgée. « Blue trouve a un don pour repérer les gens qui ont besoin d'un peu plus d'amour » a écrit Augusta sur les réseaux sociaux. Et à vrai dire, un peu d'amour supplémentaire de la part d'un gentil chien comme Blue est toujours le bienvenu.

