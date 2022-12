Ces chiens ont recréé la scène de la Nativité, le résultat est adorable

En Angleterre, une garderie canine a relevé un défi de taille pour les fêtes de Noël : recréer la scène de la Nativité avec une douzaine de chiens aussi adorables les uns que les autres.

Tous les ans, à l’approche des fêtes de fin d’année, la garderie pour chiens «Daycare 4 Dogs», située à Manchester (Angleterre), photographie l’ensemble de ses pensionnaires pour la traditionnelle photo de Noël.

Crédit Photo : SWNS

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les toutous se sont surpassés cette année. En effet, le personnel a réussi à recréer le 9 décembre dernier la scène de la Nativité avec une douzaine de quadrupèdes.

Une mise en scène adorable

Le jour J, les chiens, qui souhaitaient participer au projet, portaient des costumes et des guirlandes autour du cou. Ils n’ont pas hésité à prendre la pose devant une étable construite pour l’occasion.

Crédit Photo : SWNS

Sur les photos, on aperçoit même un chiot dans une mangeoire à bestiaux. Lors du shooting, les animaux ont fait preuve d’une patience exemplaire. Sur un autre cliché, un chien est vêtu du costume du père Noël tandis que ses congénères arborent des serre-tête de rêne.

De son côté, Emma Billington, la propriétaire de la garderie, n’a pas manqué de féliciter son personnel et les animaux : «Il n’y a rien de plus joyeux que de passer cette journée avec les chiens(…) Notre devise est de les rendre heureux, et ce que nous nous efforçons de faire chaque jour».

Crédit Photo : SWNS

Sans surprise, cette mise en scène originale amuse beaucoup les propriétaires des animaux. Il faut dire que leurs compagnons à quatre pattes sont à croquer !

À noter que la crèche canine finance un organisme indépendant de sauvetage «Dogs 4 Rescue».