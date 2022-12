Trop fatigué pour regagner la rive, un chien coincé dans la boue a été secouru par deux pompiers

Alors que la fête de Noël battait son plein ce dimanche 25 décembre, des pompiers britanniques ont porté secours à un chien coincé dans la boue.

La journée du dimanche 25 décembre 2022 n’a pas été de tout repos pour les pompiers des Cornouailles. La raison ? Les soldats du feu ont secouru un chien qui s’était retrouvé bloqué dans la boue.

Crédit Photo : image d'illustration / istock

Un chien se retrouve coincé dans la boue le jour de Noël

Le sauvetage s’est déroulé en début d’après-midi près de Truro, la capitale et quatrième plus grande ville de Cornouailles (Angleterre). Alors qu’il se promenait le long d’une rivière, un chien prénommé Dexter s’est enlisé dans la boue. Le hic ? Il était incapable de bouger tant il était fatigué.

Par chance, la caserne de pompier des environs a reçu un appel signalant un quadrupède en difficulté. Sans surprise, une équipe a été dépêchée sur lieux pour secourir le pauvre toutou.

«Une fois sur place, les pompiers ont réussi à sauver le chien», a indiqué un porte-parole du service d'incendie de Cornouailles dans un communiqué. Une fois cette étape terminée, les sauveteurs ont réussi à contacter les propriétaires de l’animal.

Crédit Photo : Truro Fire Station

«Tom et Tarryn, ont réussi à sauver le pauvre chien Dexter, qui est maintenant sain et sauf». La boule de poils a pu rentrer chez elle où elle a avoué un délicieux repas de Noël avec sa famille.

«Faites attention à la boue et à l'eau si vous vous promenez à Noël, surtout avec vos chiens. Joyeux Noël de la part de Truro Orange Watch et nous vous souhaitons une période festive sûre et heureuse».