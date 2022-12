Lyon : le père Noël et des bénévoles distribuent des présents et des repas aux sans-abri

À Lyon, un père Noël et des bénévoles d’une association ont uni leurs forces dans la rue pour distribuer des vêtements, des cadeaux et des produits d'hygiène aux sans-abri.

La semaine dernière, le père Noël et des bénévoles de l’association lyonnaise «Donner la main, don de soi» se sont réunis dans les rues de la Ville des lumières pour distribuer des présents aux sans-abri, relatent nos confrères de BFM Lyon.

Crédit Photo : Istock

«Apporter du réconfort aux personnes qui sont à la rue»

Comme le précise le média, cela fait onze ans que l’organisme et le père Noël s’efforcent d’offrir quelques minutes de bonheur aux personnes dans le besoin. Cette année, ces dernières ont reçu des présents, de la nourriture, des couettes, ainsi que des produits d’hygiène.

«Comme tous les ans, pour apporter du réconfort aux personnes qui sont à la rue et aussi des cadeaux qui sont faits par des familles, des enfants. Ça fait toujours plaisir et toujours chaud au cœur de pouvoir les remettre aux personnes qui sont à la rue», a expliqué l’homme au costume rouge au site d’information.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la présence du père Noël a réchauffé les coeurs des personnes les plus démunies, comme Ismaël : «Je pensais qu’on nous avait oubliés. Lui, il passe tout le temps nous voir. Les maraudes, ce sont des amours. Ils nous ramènent des couvertures, beaucoup d’amour et beaucoup d’humanité».

Crédit Photo : istock

Au cours de la soirée, Jélyssa, 9 ans, n’a pas hésité à donner un coup de pouce aux bénévoles : «C’est triste de voir des gens qui n’ont pas de toit. Je suis contente parce qu’on leur donne à manger, à boire et on leur donne des habits. Je vais demander à mon papa si je peux revenir», a confié la fillette.

De son côté, le président de l’association «Donner la main, don de soin», Jean-Marc Roffat, a pointé du doigt la gestion du gouvernement concernant la situation des personnes sans domicile :

«Je désespère parce que j’ai milité en haut lieu. J’ai été reçu à l’Élysée, j’ai été reçu trois fois à l’Assemblée nationale, et je ne suis pas entendu», a-t-il déclaré au micro de BFM.