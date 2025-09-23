En Bretagne, un dauphin est piégé dans un port, les habitants se mobilisent pour le sauver

Cela fait près d’une semaine qu’un jeune dauphin est bloqué dans le port d’Auray, en Bretagne. Pour le sauver, un appel citoyen a été lancé.

Le temps est compté à Auray, en Bretagne, où un jeune dauphin est bloqué dans le port de la ville. Trois dauphins sont arrivés à cet endroit lundi 15 septembre. Si la femelle adulte est décédée le lendemain, le plus jeune des dauphins a réussi à retourner en haute mer. Cependant, le troisième est toujours bloqué dans le port.

Pour tenter de le sauver, un appel citoyen a été lancé par deux apnéistes de la région. Ce lundi 22 septembre, il a été demandé à la population de ne pas se rendre près du port entre 15h et 20h.

Un lieu calme pour le dauphin

Les automobilistes, marins et piétons doivent respecter la tranquillité de l’animal pour qu’il puisse repartir, d'autant plus que des marées importantes sont annoncées dans les prochains jours, ce qui pourrait l'aider à regagner l'océan. Selon Ouest-France, cet appel survient après un week-end agité à Auray, où de nombreux visiteurs se sont pressés près du port pour voir les cétacés.

“Plus il y aura de bruit, de monde, de vibrations causées par le passage, les bateaux et les voitures, plus l’animal sera stressé. Ce stress peut le faire s’éloigner et s’échouer. Il faut absolument limiter la pollution sonore pour tenter qu’il passe le pont avec ce niveau d’eau qui sera plus élevé”, ont déclaré des apnéistes alréens, qui ont lancé l’appel citoyen, à Actu Morbihan.

Pour le moment, on ne sait pas si cette mesure a permis au dauphin de repartir. Avec le temps, son état de santé pourrait se dégrader car le port n’est pas un habitat adapté pour cette espèce.

“Ce n’est pas un dauphin de rivière. Il y a une pollution de l’eau et les poissons qu’il chasse ici ne sont pas ceux qu’il a l’habitude de manger”, ont continué les apnéistes.

Pour le moment, l’état de santé du dauphin est toujours stable et les habitants espèrent qu’il pourra retourner dans l’océan le plus rapidement possible. Ce n'est pas la première fois qu'un animal marin se retrouve bloqué dans un endroit inhabituel. En août 2022, plusieurs cétacés ont été aperçus dans la Seine, dont une orque qui n'a pas survécu dans le fleuve.