Les 12 dauphins du parc Marineland pourraient être transférés au zoo de Beauval... mais devront attendre 2 ans

Alors que Marineland a fermé ses portes en janvier dernier, les orques et les dauphins du parc étaient toujours bloqués dans l’établissement. Bonne nouvelle : une solution semble avoir été trouvée pour les dauphins.

Le 5 janvier dernier, le parc Marineland d’Antibes a définitivement fermé ses portes. Mais depuis la fermeture, une question se pose : où vont être transférés les cétacés ? En effet, il reste encore deux orques et douze dauphins à l’intérieur du parc, et leurs conditions de détention ont récemment fait polémique. Selon des images partagées par une ONG, les orques et les dauphins semblaient abandonnés dans leurs bassins depuis plusieurs mois.

Bien que les soigneurs du parc aient répondu à cette accusation, les orques et les dauphins de Marineland n’ont toujours pas de nouveau lieu de vie. Plusieurs projets ont été abordés, mais aucun n’a abouti. Le gouvernement a notamment refusé le départ des cétacés vers le Japon, craignant pour leur bien-être. Alors que les animaux marins auraient pu être transférés en Espagne, les autorités locales ont finalement refusé le transfert à cause des structures d’accueil jugées inadaptées.

Crédit photo : Zoo Marineland / Facebook

Les dauphins au zoo de Beauval

Neuf mois après la fermeture du parc, il y a enfin un espoir. Les douze dauphins de Marineland pourraient être accueillis au zoo de Beauval, selon une annonce faite par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, dans un communiqué publié ce vendredi 5 septembre.

Le gouvernement avait fait une première demande d’accueil au zoo de Beauval en juillet dernier. Cette demande a été réitérée lors d’une réunion organisée le 3 septembre. La requête a finalement été acceptée par Rodolphe Delord, directeur général du zoo de Beauval, qui affirme qu’il pourrait accueillir une vingtaine d’animaux dans plusieurs lagons.

En plus de cela, le zoo en profiterait pour mener un programme de recherche en mer afin de venir en aide aux dauphins échoués sur les côtes.

“Nous voulons créer un nouveau modèle, quelque chose de totalement différent de ce qu’il s’est fait par le passé pour les dauphins, basé sur le bien-être animal avant tout, la recherche scientifique et la sensibilisation du public”, a expliqué Rodolphe Delord, selon France 3.

Pas de solution pour les orques

Cette solution de transfert a été approuvée par les quatre associations de protection animale présentes lors de la réunion, à savoir “C’est Assez”, “One Voice”, “Sea Shepherd” et “Tilikum’s”. Si cette annonce est une bonne nouvelle, ce n’est cependant pas pour tout de suite. Actuellement, il n’existe aucune zone capable d’accueillir les dauphins dans le zoo de Beauval. Ainsi, il faudra compter deux ans de travaux avant de pouvoir organiser le transfert.

Crédit photo : Zoo Marineland / Facebook

De leur côté, les orques de Marineland sont toujours bloquées car il est impossible pour elles de rejoindre le zoo de Beauval.

“Je ne suis pas capable d’apporter le meilleur à ces orques, de faire un bassin à leurs dimensions. De plus, il est important que ces animaux rejoignent un groupe social”, a expliqué Rodolphe Delord.

Face à leur détresse, les associations de protection animale espèrent toujours trouver un sanctuaire capable de les accueillir.