Les orques et dauphins de Marineland sont en “danger de mort”, selon la direction du parc

Une orque

Suite à la fermeture du parc Marineland en janvier, les orques et les dauphins sont toujours laissés à l’abandon. La direction du parc alerte sur cette situation, affirmant que les animaux marins sont “en danger de mort”.

Le 5 janvier 2025, le parc Marineland d’Antibes a définitivement fermé ses portes à cause d’un manque de fréquentation et suite au passage d’une loi interdisant les spectacles de cétacés. Depuis la fermeture de l’établissement, la polémique enfle autour du sort des animaux marins restés dans le parc.

Douze dauphins et deux orques sont toujours bloqués dans l’établissement puisque les autorités ne trouvent aucun nouvel endroit pour les accueillir. Plusieurs projets ont été lancés mais aucun n’a abouti. Le gouvernement français a refusé de transférer les cétacés vers le Japon, craignant pour leur bien-être.

Un dauphinCrédit photo : Zoo Marineland / Facebook

Alors que le parc aimerait que les animaux soient transférés en Espagne dans l’immédiat, le gouvernement refuse catégoriquement cette option en raison des structures jugées inadaptées. Les dauphins pourraient intégrer le zoo de Beauval, mais il faudrait attendre deux ans de travaux avant d’organiser le transfert.

Les orques transférées au Canada ?

En attendant qu’une solution soit trouvée, la situation est préoccupante. En mai, des images choquantes ont été partagées par une ONG, où l’on peut voir les orques et les dauphins laissés à l’abandon dans leurs bassins. Récemment, une nouvelle solution a peut-être été trouvée pour recueillir les orques, puisqu’un sanctuaire canadien propose son aide.

“Le porteur de projet avec qui nous sommes en lien est prêt à accueillir les orques dès cet été, nous avons son accord. Les ONG saluent aussi unanimement ce projet. Les travaux peuvent débuter dès le 1er janvier. Les inspections ont démontré que les bassins des orques à Antibes présentaient des fragilités : il faut maintenant qu’on prenne la décision. C’est chose faite”, a déclaré Mathieu Lefèvre, ministre chargé de la Transition écologique, à Nice-Matin.

Les deux orques du parcCrédit photo : Zoo Marineland / Facebook

Les animaux “en danger de mort”

Cependant, la situation est urgente et la direction du parc estime que les autorités devraient trouver une solution immédiate. Selon le parc, les animaux ne peuvent pas attendre encore plusieurs mois avant d’être transférés car ils seraient “en danger de mort”.

“Le projet de sanctuaire au Canada est une solution hypothétique et inexistante, qui n’offre ni calendrier précis ni garantie pour le bien-être des animaux. Pour les orques, la situation est extrêmement urgente : les bassins pourraient s’effondrer à tout moment, entraînant la mort des animaux. Il existe des solutions immédiatement opérationnelles qui devraient être mises en oeuvre sans délai par les autorités. Attendre plus longtemps met la vie des animaux en danger imminent de mort”, indique le parc dans un communiqué relayé par La Voix du Nord.

Une soigneuse nourrit un dauphinCrédit photo : Zoo Marineland / Facebook

Pour le moment, aucune solution immédiate n’a été trouvée et plus le temps passe, plus les bassins se fragilisent et plus les orques risquent de mourir.

Source : La Voix du Nord
Orque Dauphin

