Ils s'introduisent illégalement à Marineland... pour caresser et prendre des selfies avec les orques et les dauphins

Dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, trois personnes se sont introduites illégalement dans le parc Marineland, fermé depuis janvier. Les intrus se sont approchés des orques et des dauphins pour les caresser et les prendre en photo.

Le parc Marineland d’Antibes a définitivement fermé ses portes le 5 janvier 2025. Depuis cette date, la majorité des animaux a été transférée dans d’autres zoos comme les pingouins, les requins et les otaries. Cependant, il reste encore deux orques et 12 dauphins dans l’établissement.

Pour le moment, l’avenir de ces animaux reste incertain et leur sort fait polémique. Récemment, Marineland a été accusé d’abandonner ces animaux, une grave accusation qui a fait réagir les soigneurs. Si les 12 dauphins pourraient être transférés au zoo de Beauval dans deux ans, ils pourraient aussi rejoindre l’Espagne. Cependant, aucune décision n’a été prise pour le moment.

Ils s’approchent des orques et des dauphins

En attendant la décision concernant l’avenir de ces animaux, un fait insolite s’est produit dans le parc abandonné. Dans la nuit du dimanche 30 novembre au lundi 1er décembre, trois personnes ont réussi à s’introduire illégalement dans le parc. Elles se sont approchées des bassins des orques et des dauphins pour les prendre en photo et les caresser. Fières de leur intrusion, elles ont partagé ce moment sur TikTok.

Cette intrusion n’est pas la première dans le parc. Au total, huit personnes ont été interpellées à Marineland depuis octobre, et trois de plus dans la nuit de dimanche à lundi.

“Les intrus prennent des risques majeurs, au péril de leur vie. Les orques, qui sont quand même de grands prédateurs, même si elles sont habituées à l’homme, peuvent attirer une personne sous l’eau. Le même risque existe face aux dauphins. Une chute accidentelle dans les bassins pourrait aussi se transformer en drame. En cas de chute dans un bassin, les animaux pourraient avaler les débris ou être blessés”, a alerté le parc, selon des propos rapportés par Midi Libre.

Une intrusion dangereuse

En effet, si les intrusions dans le parc animalier sont interdites, c’est pour une bonne raison. S’approcher des animaux représente un grand danger, tant pour eux que pour les intrus.

“Ils mettent en danger la vie des animaux et leurs propres vies. Les animaux sont puissants et peuvent vous entraîner au fond de l’eau”, a prévenu Pascal Picot, directeur général du parc Marineland, d’après le Huffington Post.

Depuis ces intrusions, le parc a pris la décision de mobiliser des gardes 24h/24 pour empêcher quiconque d’entrer. Une mesure qui devrait porter ses fruits.