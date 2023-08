Un chien errant en cavale depuis un mois repéré à Bordeaux, la police donne des nouvelles

Depuis le 11 juillet, un chien errant a traversé cinq départements de France et parcouru plus de 1 000 kilomètres. Pour l’arrêter et tenter de le soigner, de nombreuses personnes se sont mobilisées et ont suivi ses traces. Finalement, le chien a été attrapé près de Bordeaux.

Cela faisait un mois qu’un chien errant de race porcelaine traversait la France. Il a été repéré pour la première fois le 11 juillet dernier, dans l’Ariège. Au total, le chien a parcouru plus de 1 000 kilomètres et a traversé l’Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, les Landes, le Lot-et-Garonne et la Gironde. Pour cette raison, il a été surnommé Gump, en référence au personnage joué par Tom Hanks.

Plus le temps passait et plus le chien de chasse semblait en mauvaise santé. Très craintif, il était difficile voire impossible de l’approcher. Affamé, Gump boitillait et avait la peau sur les os, raison pour laquelle de nombreuses personnes se sont mobilisées pour tenter de l’attraper et lui fournir les soins nécessaires. Un groupe a notamment été créé sur Facebook. Nommé “Sauvetage Gump le porcelaine”, celui-ci a réuni plus de 1 500 internautes.

Le chien a été arrêté

Finalement, la course effrénée du chien s’est arrêtée ce jeudi 10 août puisqu’il a été attrapé par des policiers nationaux et municipaux près de Bordeaux. Bien qu’affaibli, Gump est sain et sauf.

“Vu son parcours, Gump est en quarantaine pour quelques semaines mais il va bien. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées, c’est exceptionnel. Je tiens aussi à insister sur le fait que cette mobilisation ne doit pas s’arrêter là. Je vous encourage à rester mobilisés car tous les refuges français sont pleins. De plus, des animaux sont abattus quotidiennement dans les abattoirs et dans la forêt. Il faut faire évoluer les mentalités”, a déclaré Francis Feytout, adjoint au maire de Bordeaux chargé du respect du vivant et de la condition animale.

Crédit photo : Sauvetage Gump le porcelaine

Cette bonne nouvelle a soulagé tous les membres du groupe Facebook qui suivaient activement la position du chien. Pour le moment, Gump est à la fourrière. La mobilisation ne s’arrête pas là, puisqu’une cagnotte va être créée pour permettre de financer les soins vétérinaires du chien et lui trouver une famille.

Plusieurs personnes se sont déjà portées volontaires pour l’adopter et si le propriétaire de Gump ne se signale pas d’ici quelques jours, le chien pourra rencontrer sa nouvelle famille.