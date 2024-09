En pleine nuit, ils pêchent un silure de 2,10 mètres avec l'appât le plus improbable qui soit

En utilisant des appâts pour le moins inattendus, des Lyonnais ont réussi à capturer un gigantesque poisson, dans le Rhône.

On savait que le silure se nourrissait principalement de poissons et de crustacés, mais, en revanche, on ignorait qu'il aimait aussi la... charcuterie.

Un gigantesque spécimen a en effet été remonté des eaux du Rhône, après avoir mordu à un appât composé notamment de... saucisson.

Oui, vous avez bien lu !

Des pêcheurs remontent un gigantesque silure grâce à des knackis et du saucisson

Cette belle prise a été réalisée par deux Lyonnais, dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 septembre, sur la commune de Vernaison, située à environ 18 kilomètres au sud de Lyon (Rhône).

Grands habitués de pêches nocturnes, ces deux amis, prénommés Matthieu et Quentin, ont ainsi utilisé une technique insolite, mais ô combien efficace, pour remonter le mastodonte. Leur appât était constitué de knackis, de saucisson et de rosette qu'ils avaient soigneusement arrosé de sauce Maggi au préalable.

Avec un tel appât, la pêche au gros n'était qu'une question de temps. Armés de leur lampe frontale, visées sur la tête, ils ont alors planté leur canne sur les berges du Rhône jusqu'à ce qu'un silure morde à l'hameçon. Et après une lutte féroce d'un quart d'heure, ils ont finalement réussi à hisser le poisson hors du fleuve. Un beau bébé de 2,10 mètres pour 75 kg. Ce qui constitue un record pour les deux hommes, pas peu fiers de leur prise. Après avoir pris quelques clichés pour immortaliser ce moment, ils ont finalement rejeté le poisson à l'eau.

« On a tout de suite vu que c’était un très, très gros spécimen (...) On avait les avant-bras en feu, on a dû se relayer pour le tirer à contre-courant. C’était particulièrement intense de le ramener sur le rivage, sachant que l’on pêchait avec une canne conçue pour la carpe » (Matthieu, pêcheur)

« C’est notre plus gros silure à ce jour. On connaissait bien l’endroit, on savait que l’on pouvait trouver des monstres ici », ont raconté les deux hommes, qui, malgré leur belle prise, ne détiennent pas le record du département. Celui-ci appartient toujours à un certain Sébastien qui avait attrapé un spécimen de 2,63 mètres dans la Saône, en 2017.

Quant au record du monde, établi en mai 2023, il est détenu par un pêcheur italien qui avait remonté un monstre de 2,85 mètres pour... 140 kg.