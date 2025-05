Un pêcheur capture un requin-taureau géant de plus de 200 kg au large de l'Alabama

Début mai, un pêcheur a capturé un requin gigantesque au large des côtes de l’Alabama. Un record !

David Stiller pratique la pêche commerciale au large de l’Alabama, aux États-Unis. Ce n’est pas tout. Il est aussi issu d’une famille de pêcheurs professionnels de requins.

Ces dernières années, ce spécialiste s’est forgé une réputation de pêcheur de requins géants. L’été dernier, David Stiller et trois autres personnes ont attrapé un requin-taureau avec des mensurations record lors d’un tournoi de pêche. Comme le rapporte le site OutdoorLife, le squale pesait environ 224 kilos.

Crédit Photo : iStock

Le 2 mai dernier, le pêcheur a battu son propre record après avoir capturé un spécimen encore plus gros et mesurant un peu moins de trois mètres de long. Une prise immortalisée en photo.

Sur ces images, on voit David Stiller prenant la pose aux côtés de l’animal marin. Un cliché qui a l’air faux mais qui est authentique, selon Lew Childre, qui dirige avec le capitaine Stiller la société Apex Monster Shark Charters.

Selon les deux hommes, le colosse pêché début mai pesait « facilement 22 ou 36 kilos de plus que le requin record ».

Crédit Photo : Lew Childre

Une prise exceptionnelle

Selon nos confrères, ce requin-taureau géant n’est pas éligible au record car il a été capturé avec un engin commercial et non avec une canne à pêche et un moulinet.

À noter que David Stiller et son équipe avaient connaissance de la présence d’un gros requin dans les environs. Ils ont utilisé deux bouées avec des raies dessus pour appâter le prédateur.

Toujours selon Lew Childre, le requin était une femelle en gestation, pour laquelle le capitaine avait un permis de recherche. Des échantillons ont été prélevés et les données ont été envoyées à un laboratoire.

Crédit Photo : Lew Childre

Le requin-taureau (Carcharias taurus ou Carcharias tricuspidatus) peut atteindre trois mètres de long et peser plus de 150 kilos. Ce gros poisson est connu pour ses six rangées de dents acérées.

Malgré son apparence terrifiante, le requin-taureau n’appartient pas à la catégorie des espèces dangereuses pour l’être humain.

Crédit Photo : iStock