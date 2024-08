Après 45 minutes d'une lutte intense, un pêcheur remonte un monstrueux poisson de... 2m 40

À Poitiers, un pêcheur a réussi à extraire un monstrueux poisson dans le Clain.

La soirée du jeudi 15 août a réservé une magnifique surprise à Dylan Lacroix, un pêcheur originaire de Poitiers (Nouvelle-Aquitaine). Ce dernier a réussi à extraire un silure de... 2 mètres 40 dans le Clain, a rapporté France Bleu.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Poitevin ne s’attendait pas à capturer cette prise exceptionnelle, qui constitue pour lui un record. Il a raconté son exploit au micro de nos confrères :

Crédit Photo : Shutterstock

Comme le précise le média, le pêcheur s’apprêtait à partir lorsque le poisson de 90 kilos a mordu à l’hameçon. Sans réelle surprise, la bataille fut rude pour le sortir de la rivière.

Crédit Photo : Istock

Le trentenaire a attrapé le monstre aquatique après la troisième tentative. Une fois cette étape terminée, celui qui pêche depuis l’enfance a immortalisé sa prise avant de la remettre à l’eau.

« Ces poissons sont immangeables, et surtout, on ne peut pas tuer une espèce qui fait 2,40 mètres comme ça. On en voit pas tous les jours ! Pour le laisser repartir, on va dans l’eau, on l’accompagne et on lui donne un peu de mou. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Dans le Clain, on a à peine deux mètres de profondeur, alors un silure de 90 kg ». (Dylan Lacroix)