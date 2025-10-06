En Chine, des jeunes femmes paient des hommes musclés, appelés les «hommes mamans», pour avoir des câlins et lutter contre la solitude

Man mum

En Chine, des jeunes femmes en manque d’affection ont trouvé une solution pour recevoir de l’amour, et celle-ci va vous surprendre.

Ce n’est un secret pour personne : trouver l’amour n’est pas une mince affaire. Lorsque le manque de réconfort se fait ressentir, certaines personnes se tournent vers des pratiques pour le moins originales.

Au Japon, par exemple, il est possible de louer un petit ami pour la journée. Si ce type de service peut faire sourire, celui-ci se décline en Asie, notamment en Chine, où un nouveau phénomène fait sensation auprès de la gent féminine, rapporte le média South Chine Morning Post.

Une femme d'origine asiatique Crédit Photo : iStock

En Chine, les femmes en quête de réconfort paient des hommes musclés pour recevoir cinq minutes de câlins.

Le prix de ces gestes affectueux varient entre 20 et 50 yuans (environ 2,60 à 6,50 euros). Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle tendance est très prisée par les jeunes chinoises célibataires.

Man mumCrédit Photo : QQ.com

Une pratique de plus en plus populaire

Les hommes qui proposent des câlins payants sont appelés les «men mums». À l’origine, ce terme désignait des hommes adeptes de musculation et de la salle de sport.

Aujourd’hui, il fait plutôt référence à des hommes « doux, calmes et rassurants, ce qui correspond davantage aux attentes de nombreuses femmes », souligne le site spécialisé K-Sélection.

Ces rencontres se déroulent dans les lieux publics, comme les stations de métro, les centres commerciaux, ou encore les parcs. Celles-ci sont organisées en amont via des applications de messagerie.

Un couple asiatique qui s'enlace dans un parcCrédit Photo : iStock

La tendance est devenue virale après qu’une étudiante stressée a partagé son expérience avec un «man mum».

« J’ai reçu un câlin une fois au collège, et je me suis sentie en sécurité On peut simplement se prendre dans les bras pendant cinq minutes dans une station de métro », a-t-elle expliqué.

Son message a récolté plus de 100 000 commentaires depuis sa mise en ligne. Comme elle, de nombreuses femmes choisissent leurs partenaires en fonction de leur morphologie et de leur apparence.

« Ce qui m’a rendue plus heureuse que le câlin, c’est la chaleur humaine d’un inconnu », confie une autre internaute.

Man mumCrédit Photo : QQ.com

Zhou, qui vend ses câlins, assure que ses clientes sont pour la plupart « complexées par leur apparence ou stressées par leur travail ». En avril dernier, le jeune homme a donné 34 câlins et gagné environ 200 euros. Selon ses dires, le fait de facturer ses services lui permet de maintenir une distance émotionnelle.

Sans réelle surprise, ce phénomène encore méconnu en France fait débat. Certains y voient une forme de réconfort, tandis que d’autres se demandent pourquoi les principales concernées ne se tournent pas vers leurs amis ou leur famille.

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Source : South Chine Morning Post
Chine
