Un livreur sauve la vie d'une femme coincée depuis 30 heures grâce à... un code écrit avec du sang sur un oreiller

En Chine, une femme s’est retrouvée coincée pendant 30 heures. C’est un oreiller taché de sang qui lui a permis de s’en sortir. On vous explique.

Une idée salvatrice.

Mardi 12 août, Zhou, une habitante de Leshan (Chine), a vécu une terrible mésaventure chez elle, rapporte la presse locale.

Alors qu’elle était faisait le ménage, la jeune femme s’est retrouvée bloquée dans l’une de ses chambres. Comment ? Un violent courant d’air a fait claquer la porte, brisant au passage le loquet.

Le hic ? Son téléphone portable se trouvait dans une autre pièce. Face à cette situation, la propriétaire des lieux a tenté de se libérer en enfonçant la porte, sans succès.

Dans la foulée, elle a tapé contre les murs et sur le sol pour avertir ses voisins, en vain.

Ce n’est pas tout. Elle a aussi crié par la fenêtre pour alerter les passants. Cette fois encore, sa tentative s’est soldée par un échec.

Seule et sans ressources, Zhou a commencé à perdre espoir lorsqu’elle s’est rendu compte que personne ne pouvait lui venir en aide.

Crédit Photo : iStock

Elle utilise son sang pour alerter les passants

Fort heureusement, cette dernière a eu un réflexe qui lui a sauvé la vie, détaillent nos confrères.

Elle n’a pas hésité à se mordre le doigt pour récupérer quelques gouttes de sang. Elle a ensuite utilisé le liquide rougeâtre pour écrire la combinaison « 110 625 » sur un oreiller blanc.

Une fois cette étape terminée, elle a jeté le coussin ensanglanté par la fenêtre. Celui-ci a attiré l’attention d’un livreur en bas de la rue.

Par miracle, il a réussi à décrypter le message codé. Il a en effet deviné que le nombre « 110 » correspondait au numéro des urgences, tandis que les autres chiffres se rapportaient à l’adresse de la victime : bâtiment 6 - 25e étage.

Crédit Photo : Capture d'écran

Il s’est empressé d’alerter les autorités, qui se sont rendues sur les lieux. Sur place, les agents, aidés par des voisins, sont parvenus à localiser l’appartement de Zhou. Celle-ci a finalement été libérée après être restée enfermée pendant 30 heures.

De son côté, le livreur a reçu une récompense de 2000 yuans (environ 240 euros) de la part de son entreprise. Un geste visant à récompenser son geste.

« Il est encore étudiant, et pourtant il a décidé d’agir. J’ai été profondément touchée. Cela m’a fait ressentir la chaleur de la société », a indiqué Zhou après son sauvetage.

Tout est bien qui finit bien