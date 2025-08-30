Un ours brun s'introduit chez un glacier en pleine nuit et dévore des glaces à la fraise

En Californie, un ours brun très gourmand s’est introduit chez un marchand de glaces en pleine nuit. Sur place, l’animal s’est offert une parenthèse sucrée.

Dimanche 17 août, un marchand de glaces de South Lake Tahoe (Californie) a été le théâtre d’une scène amusante.

Un ours brun s’est faufilé à l’intérieur de la boutique en pleine nuit, rapporte le New York Post. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le mammifère avait un petit creux.

En effet, l’ursidé n’a pas hésité à s’offrir une petite parenthèse sucrée pour remplir son estomac.

Crédit Photo : El Dorado County Sheriff's Office

Sur des images captées par des caméras de surveillance, on voit l’animal s’installer derrière le comptoir de l’enseigne.

Une fois bien installé, le mammifère a dévoré de la crème glacée. Fin gourmet, il a goûté plusieurs parfums pour varier les plaisirs.

Un coup de coeur pour la glace à la fraise

Alertés, des policiers se sont rendus sur les lieux pour déloger l’intrus, détaille le journal américain.

« Les agents n’en croyaient pas leurs yeux quand ils ont vu ce gros ours derrière le comptoir du magasin », relate le bureau du shérif sur sa page Facebook.

Le plantigrade aurait pu continuer à s’en mettre plein la panse sans l’intervention des forces de l’ordre. Les agents dépêchés sur place ont réussi à faire sortir le prédateur quelques instants plus tard.

Crédit Photo : iStock

« Avec quelques encouragements, l’ours a fini par partir, mais seulement après avoir manifesté son intérêt pour la glace à la fraise », détaillent les autorités sur le réseau social.

Selon le bureau du shérif, l’ours gourmand - baptisé affectueusement Fuzzy - a causé peu de dégâts matériels.

Néanmoins, le glacier a été contraint de changer son stock de glaces, car celui-ci a été contaminé par les pattes de l’animal sauvage.

Crédit Photo : iStock

« Nous sommes assez sûrs qu’il ne s’est pas lavé les griffes avant d’entrer. Il a donc fallu remplacer toute la glace », a indiqué avec humour le propriétaire de la boutique.

Tout est bien qui finit bien !