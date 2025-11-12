Un pont de 758 mètres s'effondre après avoir été inauguré, une vidéo terrifiante

Par |

Effondrement d'un pont en Chine, le 11 novembre 2025

Un pont flambant neuf s'est récemment effondré en Chine. Une catastrophe rarissime.

Les images sont terrifiantes !

Un gigantesque pont chinois s'est effondré en partie, quelques mois seulement après son inauguration

Baptisé « Hongqi », l'ouvrage, reliant la Chine au Tibet, n'a pas supporté les conséquences désastreuses d'un glissement de terrain.

Effondrement d'un pont en Chine, le 11 novembre 2025Crédit photo : DR

Un pont, long de 758 mètres, s'effondre après un glissement de terrain

Immortalisée par des caméras de télévision, la scène, qui a d'ores et déjà fait le tour du monde, s'est déroulée ce mardi 11 novembre à Maerkang dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer selon les autorités locales, qui avaient pris des mesures radicales au préalable afin de parer à toute éventualité. 

Le pont avait en effet été fermé dès la veille par la police, après l'apparition de fissures inquiétantes sur les routes situées à proximité. Des dommages causés par des conditions météorologiques dantesques. Celle-ci n'ont fait qu'empirer le lendemain, avant finalement de provoquer l'effondrement partiel de l'ouvrage suite à un impressionnant glissement de terrain, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

Pour rappel, ce pont - dont la construction avait été entamée en 2023 - avait été inauguré en début d'année. Long de 758 mètres, il permettait jusqu'alors de relier la Chine au Tibet.

L'entreprise Sichuan Road & Bridge Group, à l'origine du projet, affirme que ce terrible accident n'est pas lié à un défaut de structure. Il se murmure pourtant que les fondations du pont reposaient sur des pentes fragiles et instables.

L'enquête à venir devra déterminer les causes exactes du drame.

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

