Un pont de 758 mètres s'effondre après avoir été inauguré, une vidéo terrifiante

Un pont flambant neuf s'est récemment effondré en Chine. Une catastrophe rarissime.

Les images sont terrifiantes !

Un gigantesque pont chinois s'est effondré en partie, quelques mois seulement après son inauguration.

Baptisé « Hongqi », l'ouvrage, reliant la Chine au Tibet, n'a pas supporté les conséquences désastreuses d'un glissement de terrain.

Crédit photo : DR

Un pont, long de 758 mètres, s'effondre après un glissement de terrain

Immortalisée par des caméras de télévision, la scène, qui a d'ores et déjà fait le tour du monde, s'est déroulée ce mardi 11 novembre à Maerkang dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer selon les autorités locales, qui avaient pris des mesures radicales au préalable afin de parer à toute éventualité.

Le pont avait en effet été fermé dès la veille par la police, après l'apparition de fissures inquiétantes sur les routes situées à proximité. Des dommages causés par des conditions météorologiques dantesques. Celle-ci n'ont fait qu'empirer le lendemain, avant finalement de provoquer l'effondrement partiel de l'ouvrage suite à un impressionnant glissement de terrain, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

Les autorités locales… pic.twitter.com/SYEdT9EQF3 — Bertrand SCHOLLER (@55Bellechasse) November 11, 2025

Pour rappel, ce pont - dont la construction avait été entamée en 2023 - avait été inauguré en début d'année. Long de 758 mètres, il permettait jusqu'alors de relier la Chine au Tibet.

L'entreprise Sichuan Road & Bridge Group, à l'origine du projet, affirme que ce terrible accident n'est pas lié à un défaut de structure. Il se murmure pourtant que les fondations du pont reposaient sur des pentes fragiles et instables.

L'enquête à venir devra déterminer les causes exactes du drame.