Japon : un ours arrache la tête d'un homme de 70 ans qui cueillait des champignons

Au Japon, un cueilleur de champignons de 70 ans est mort la tête arrachée par un ours.

Ce qui devait être une simple promenade dans les bois a pris une tournure tragique.

Mercredi 8 octobre 2025, un Japonais de 70 ans a perdu la vie après avoir été attaqué par un ours, rapporte le Daily Mail.

Les faits se sont déroulés dans la préfecture d'Iwate, dans le nord-est du Japon. Le septuagénaire cueillait des champignons dans une forêt lorsque celui-ci a été pris pour cible par l’ursidé.

Une attaque extrêmement violente puisque le promeneur est mort la tête arrachée par l’animal.

Selon la chaîne locale IBC, le corps sans vie de la victime a été découvert par une équipe de recherche : sa tête et son corps étaient séparés. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de ce drame.

Les attaques d’ours se multiplient au Japon

Comme le précisent plusieurs médias, les attaques mortelles d’ours se multiplient dans l’archipel nippon. De plus en plus d'ours sauvages ont été observés au pays du soleil levant ces dernières années.

Certains de ces plantigrades ont été aperçus rôdant près des zones résidentielles. Une présence inhabituelle liée au changement climatique et au déclin de la population dans les zones rurales.

Selon la chaîne publique NHK, les animaux sauvages ont fait cinq morts et 64 blessés dans tout le pays, entre avril et août 2025. Un bilan qui risque de s’alourdir.

Toujours selon nos confrères, un autre septuagénaire a été tué par un ours la semaine dernière dans la région d’Iwate.

« Nous soupçonnons qu'il a été attaqué par un ours, d'après les marques de griffures », a indiqué un policier local.

Plus tôt ce mois-ci, une cueilleuse de champignons de 70 ans est morte dans le département de Miyagi (nord-est).

En août dernier, un randonneur a subi le même sort. La victime, âgée d’une vingtaine d’années, a été traînée par un ours, avant de décéder des suites de ses blessures.

Un expert tire la sonnette d’alerte

Face à cette situation, des experts préviennent que les attaques d’ours pourraient augmenter avant leur hibernation.

« Il est inquiétant qu’un nombre croissant d’ours sont devenus dépendants des habitations humaines, y compris les jeunes spécimens qui ont appris qu'ils peuvent facilement y trouver de la nourriture », a déclaré Kiyoshi Yamauchi, professeur associé à l'Université d’Iwate.

Avant d’ajouter :