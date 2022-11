À la fenêtre de son appartement, il filme une scène géniale en voyant le chat du voisin l'espionner

On a tous déjà croisé regard d’un chat inconnu, que ce soit celui du voisin ou un au hasard dans la rue, mais sans doute pas de la manière que vous allez découvrir dans cet article !

Crédit : bennynazareth / TikTok

Rencontrer un chat peut se faire de différentes façons, notamment par des frottements du visage sur les tibias ou des miaulements attendrissants dont eux seuls ont le secret. Mais l'utilisateur de TikTok @bennynazareth a vu le chat de son voisin pour la première fois dans des circonstances particulièrement originales, et pour notre plus grand bonheur, il a pu filmer la scène.

Leur rencontre a eu lieu alors que tous deux se tenaient à la fenêtre de leurs appartements respectifs à Milan, en Italie. Et le moment a été tout simplement gênant. Impossible de dire, ce qui s'est passé dans la tête de la chatte du voisin alors qu'elle était penchée dehors pour profiter du soleil, pour finalement devoir partager ce moment avec un étranger à côté. Ceci étant dit, une chose est sûre, les deux inconnus se souviendront sans doute longtemps de ce moment.

Une vidéo devenue virale

Rapidement, la vidéo est devenue virale sur les TikTok, où elle compte déjà près de 4,5 millions de vues, plus de 876 000 likes et environ 13 000 commentaires. Et on peut aisément comprendre son succès tant la scène est improbable. Depuis qu’Internet existe, les chats y occupent une place prépondérante et cet extrait prouve une fois de plus que ce n’est pas près de changer !

