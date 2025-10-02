Énervé que sa voisine nourrisse ses paons domestiques, il les tue, les fait cuire à la poêle et les mange

Deux paons

En Floride, un homme âgé de 61 ans a été arrêté pour “cruauté aggravée” envers des animaux après avoir tué, saigné, fait cuire et mangé deux de ses paons domestiques. Il a justifié son geste expliquant qu’il ne supportait pas que sa voisine les nourrisse.

Une nouvelle fois, des animaux se sont retrouvés à la merci de la cruauté humaine. À Hudson, en Floride, la police est intervenue au domicile de Craig Vogt, 61 ans, pour lui mettre les menottes aux poignets.

L’homme est notamment accusé de “cruauté aggravée” envers des animaux après avoir tué et mangé deux de ses paons domestiques, en les faisant cuire à la poêle. Ce geste effroyable aurait trouvé sa source le 23 septembre dernier, selon la police, quand Craig Vogt s’est disputé avec sa voisine.

Un paonCrédit photo : iStock

Propriétaire de plusieurs paons domestiques, il s’énervait auprès de sa voisine qui prenait la liberté de nourrir ses oiseaux malgré ses objections.

Il menace de tuer tous ses autres paons

Auprès de ABC News, la voisine a expliqué avoir trouvé dans sa boîte aux lettres un courrier du sexagénaire dans lequel il affirmait avoir tué deux de ses paons domestiques parce qu’elles continuait à les nourrir.

Interrogé par la police, Craigt Vogt a même révélé être allé plus loin :

“Il a admis avoir tué les oiseaux en leur tranchant le cou par dépit, puis en les saignant, avant de les manger après les avoir fait cuire à la poêle”

Deux paonsCrédit photo : iStock

Alors qu’il était emmené vers la prison, le sexagénaire, déjà connu des services de police pour un passif criminel, a déclaré aux policiers qu’il tuerait tous ses paons domestiques à sa libération afin d’empêcher quiconque de s’en occuper. Nul doute que, face à ses menaces, les autorités feront le nécessaire pour protéger ses paons et les retirer à son propriétaire.

Source : ABC News
