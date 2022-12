États-Unis : une famille retrouve sa chienne adorée sept ans après sa disparition

Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, une famille américaine vient de recevoir son cadeau de Noël en avance : elle a retrouvé sa chienne qui avait disparu après une fugue il y a sept ans.

En 2015, Kerry, un père de famille texan, a vécu un véritable cauchemar lorsque sa chienne Jazzy s’est enfuie après avoir été effrayée par un feu d’artifice. À l’époque, ce denier avait fait tout son possible pour la retrouver, en vain.

À voir aussi

Crédit Photo : Orange County Animal Services / Facebook

Un miracle de Noël

Par miracle, la boule de poils a été retrouvée plus tôt ce mois-ci à plus de 1 280 kilomètres du domicile familial. Comme le rapporte BBC News, le toutou a été abandonné dans un hôtel de Floride et pouvait à peine marcher.

L’animal a été pris en charge par L’Orange County Animal Services, un refuge situé à Orlando. C’est la puce électronique du quadrupède qui a permis au personnel d’identifier ses propriétaires texans.

«Nous avons eu des réunions qui ont rassemblé des familles et des animaux de compagnie qui étaient séparés depuis peut-être quelques années», a déclaré au média britannique Bryant Almeida, le responsable de l'information publique des services animaliers du comté d’Orange.

Crédit Photo :Orange County Animal Services / Facebook

Sans surprise, l’établissement a contacté Kerry, qui s’est empressé de réserver un vol pour la Floride pour récupérer sa chienne : «C’était incroyable de voir Jazzy prendre vie lorsqu’elle a entendu la voix de son maître. Il a léché sa main encore et encore et s’est rapprochée d’elle».

Crédit Photo : Orange County Animal Services / Facebook

La chienne reprend des forces

La famille de Jazzy et le refuge animalier ignorent comment le quadrupède âgé de 12 ans a atterri à Orlando. Depuis, il souffre de grosses douleurs aux articulations, l’empêchant de se déplacer correctement.

L’histoire de Jazzy a bouleversé l’Orange County Animal Services, qui accueille un grand nombre d’animaux : «Les bénévoles traversent des épreuves déchirantes lorsqu’ils aident les propriétaires à prendre des décisions difficiles concernant des chiens en phase terminale, âgés ou blessés», a confié Bryant Almeida.

Avant d’ajouter : «Mais de temps en temps, nous assistons à quelque comme ça, et chaque minute en vaut la peine». Toujours selon ses dires, Jazzy reprend des forces à la maison, entourée de toute sa famille.

Crédit Photo : Orange County Animal Services / Facebook

Crédit Photo : Orange County Animal Services / Facebook