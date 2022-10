États-Unis : une girafe fait le bonheur d'un zoo en donnant naissance à son bébé devant les visiteurs

Mettre une nouvelle vie au monde est une expérience à la fois merveilleuse et très intime, mais parfois les choses se passent de manière inattendue. Le zoo de Virginie, situé dans l’État américain du même nom, a récemment connu une naissance surprise. En effet, un bébé girafe est né sous le regard ébahi des visiteurs !

Crédit : Virginia Zoo

À voir aussi

C’est Imara, une girafe masaï, a donné naissance à son tout nouveau bébé en septembre, offrant ainsi au public présent autour de l’enclos du zoo ce jour-là une expérience unique en son genre. Et pour cause, les soigneurs du zoo attendaient l'arrivée du bébé, mais n'étaient pas certains de la date exacte de l'accouchement. Né dans la matinée, le bébé mesurant déjà 1,80 m et pesait 50 kg. Heureusement, il est en bonne santé et plein de personnalité. La jeune femelle a été nommée Tisa ce qui signifie « neuf » en swahili, représentant son anniversaire (le 9e jour du 9e mois de l’année), ainsi que le nombre d’enfants auxquels sa mère a donné naissance.

Son grand-père, Billy, a engendré un nombre remarquable de 15 girafons jusqu'à présent. La naissance de Tisa a porté à cinq le nombre total de girafes au zoo de Virginie : Imara et son nouveau petit Tisa, Noelle et son petit Mchanga né en décembre, et Billy le papa. À l’occasion de la naissance de Tisa, un pack spécial appelé « Zoodoption » a été proposé au public pour célébrer son arrivée. Les personnes qui l’ont acheté ont notamment pu avoir un aperçu du bébé lors d'une visite des coulisses de la zone des girafes, ainsi qu'une séance de questions-réponses avec leurs soigneurs.

Les girafes masaï sont nettement plus foncées que les autres espèces de girafes. Leurs taches distinctives ont la forme de feuilles de vigne et sont d'un brun cacao profond, entourées d'une couleur de fond plus claire et crémeuse. Il existe en fait deux sous-espèces de girafes Masai : la girafe Masai et la girafe Luangwa. Il ne reste qu'un peu plus de 45 400 de cette espèce particulière à l’état sauvage dans le monde.

Crédit : Virginia Zoo

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Virginia Zoo (@virginiazoo)

Une espèce de girafe menacée

Selon le site Web du zoo de Virginie, les girafes masaï sont actuellement classées parmi les espèces menacées en raison de la perte d'habitat et du braconnage, et la naissance de ce nouveau petit est donc une excellente nouvelle. Ce projet d’accouplement entre Billy et Imara a été suggéré par Association of Zoos and Aquariums’ Species Survival Plan, un organisme qui aide les parcs animaliers à faire prospérer les espèces et ainsi protéger leur patrimoine génétique.

Vous l’aurez donc compris, la naissance de Tisa est une excellente nouvelle !