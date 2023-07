Face à un requin, voici ce qu'il ne faut SURTOUT pas faire !

Comment réagir si l’on se retrouve face à un requin ? Des experts révèlent la chose à ne surtout pas faire dans cette situation.

On vous l’accorde, ce genre de situation catastrophe n’arrive pas tous les jours (heureusement). Malgré tout, il est important de savoir comment réagir en cas de problème. Si vous vous retrouvez face à un requin en pleine mer, voici la chose qu’il ne faut surtout pas faire selon les experts.



Crédit : IStock

Comme le rapporte le média GEO, qui a relayé l’interview de CBS News de Jeff Corwin, biologiste américain et défenseur de la faune, il n’est pas toujours évident de savoir quoi faire sous l’eau : "La vérité est que lorsque vous êtes dans l'eau, si vous êtes dans un écosystème marin sain… vous n'êtes souvent jamais à plus de 90 mètres d'un requin. Nous interagissons souvent avec ces espèces, et nous ne savons même pas quoi faire à ce sujet".

"Ne pas agir comme une proie"

Selon un autre expert, le biologiste Ryan Johnson qui a été interrogé par le Daily Star, "la pire chose que vous puissiez faire est d'agir comme une proie.” Il ajoute : “Si vous agissez comme une proie, il va peut-être vous traiter comme une proie. Ne paniquez pas, ne vous débattez pas, n'essayez pas de vous échapper. Vous devez tenir bon et 99,9 % du temps, vous passerez un moment merveilleux, et lui continuera son chemin. Il est important que tous ceux qui vont dans l'eau soient informés sur les requins. Ensuite, quand ils commencent à apparaître dans des endroits étranges, nous savons comment réagir."

Crédit : IStock

Autre conseil d’un expert : éviter de porter des bijoux dans l’eau : Chris Lowe, professeur de biologie marine et directeur du Shark Lab de la California State University, a précisé à CNN : "Soyez prudent avec les bijoux, tout ce qui clignote, car les requins sont toujours à la recherche de poissons. Dans les eaux troubles, un requin peut penser qu'une lueur est le signe d'un repas, et vous ne voulez pas que votre main ou votre pied se confondent avec cela."

En clair, on reste calme, on ne bouge pas et on évite de porter des bijoux sous l’eau. Noté ?