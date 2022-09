Floride : face à l'ouragan Ian, un habitant s'arme de courage pour sauver un chat pris au piège dans les inondations

Pendant que l’Ouragan Ian s’abattait sur la Floride ces derniers jours, un habitant a eu le courage de traverser des torrents d’eau pour aller sauver un chat en détresse.

Ce mercredi 28 septembre, l’ouragan Ian s’est abattu sur la Floride avec une violence extrême. La tempête, de catégorie 4, a provoqué des vents violents et des pluies torrentielles sur le pays, ainsi que de nombreuses inondations. Au moins 12 personnes ont perdu la vie pendant cette catastrophe naturelle et selon le président américain, cet ouragan pourrait être « le plus meurtrier de l’histoire de la Floride ».

À Bonita Spring, un habitant s’est armé de courage pour sauver un petit chat qui était pris au piège durant l’ouragan. Âgé de 29 ans, Mike Ross a aperçu le chat perché au sommet de ce qui semblait être une climatisation, au milieu d’un torrent d’eau provoqué par les pluies diluviennes.

Crédit photo : @MeganScavo

Le chat, perdu au milieu de l’eau, cherchait en vain un endroit où se réfugier pour survivre à la tempête.

Il sauve un chat pendant l’ouragan

En voyant le chat, Mike Ross n’a pas hésité et a décidé de franchir les torrents d’eau pour aller vers le chat et le secourir. Il a traversé les inondations, a escaladé la climatisation et a doucement pris l’animal dans ses bras. Il a ensuite fait le chemin inverse en tenant le félin apeuré contre lui et l’a amené à l’intérieur pour qu’il soit en sécurité.

Crédit photo : @MeganScavo

Mike Ross a déclaré que pour le moment, ce chat allait rester à l’abri avec sa famille. Le jeune homme pense adopter le félin s’il ne lui trouve pas de propriétaire. L’animal a été nommé Ian, en référence à l’ouragan.

La petite-amie de Mike a posté une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut voir le jeune homme sauver le chat. La vidéo est rapidement devenue virale et de nombreux internautes ont félicité l’acte héroïque et courageux de Mike.

Sa petite-amie a également créé une page GoFundMe afin de collecter de l’argent pour restaurer leur maison et celles des autres habitants. Elle a également précisé que la moitié des dons seront reversés à la Humane Society Naples, pour aider les autres animaux touchés par les inondations, en l’honneur du chat qui a été sauvé.