Gims affirme que les Pharaons avaient l'électricité, EDF répond de la meilleure des façons

Le 22 mars dernier, Gims a affirmé que les Pharaons avaient l’électricité dans l’Antiquité et que les pyramides servaient d’antennes, ce qui a créé une vive polémique. EDF n’a pas hésité à surfer sur le buzz à travers une publicité pleine d'humour.

Le chanteur Gims a publié une vidéo le 22 mars dernier qui est rapidement devenue virale. La raison ? Dans cette vidéo, le chanteur a exposé de nombreuses théories complotistes, dont une sur les pyramides. Gims a affirmé que les Pharaons avaient accès à l’électricité dans l’Antiquité et que les pyramides servaient d’antennes.

Gims : 3 millions d’abonnés sur Twitter, 11 millions sur FB, 11 millions sur YT.

Surtout des jeunes qui le prennent pour modèle.

Et qui vont entendre ça.

(Courage aux profs d'Histoire du collège et du lycée)

“À l’époque de l’Empire de Koush, il y avait de l’électricité. Les pyramides qu’on voit, au sommet c’est de l’or ! L’or est le meilleur conducteur pour l’électricité. C'étaient des foutues antennes et les historiens le savent”, a-t-il affirmé.

Cette théorie, qui n’est pas nouvelle et qui se propage depuis plusieurs années sur internet, est bien évidemment fausse et les internautes ne se sont pas retenus pour se moquer du chanteur.

EDF répond à Gims avec humour

EDF a sauté sur l’occasion et a surfé sur la polémique. En se moquant gentiment du chanteur, l’entreprise d’énergie a publié une publicité dans le journal Le Parisien ce jeudi 20 avril, en se décrivant comme “le fournisseur officiel des pharaons depuis - 2000 avant JC”.

Vraie pub de @EDFofficiel dans la presse ce matin.

Bravo EDF!

— Cédric Faiche (@cedricfaiche) April 20, 2023

EDF a sauté sur l’occasion et a surfé sur la polémique. En se moquant gentiment du chanteur, l’entreprise d’énergie a publié une publicité dans le journal Le Parisien ce jeudi 20 avril, en se décrivant comme “le fournisseur officiel des pharaons depuis - 2000 avant JC”.

En arrière-plan de la publicité, on peut voir la photo de deux pyramides. En petits caractères, EDF indique : “Non, Monsieur Gims, quand même pas. Mais on est certain que si l’électricité avait existé au temps des Pharaons, ils nous auraient sans doute choisis.”

Un coup de communication réussi pour l’entreprise qui a su surfer sur le buzz.