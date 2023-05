« Les Égyptiens avaient l'électricité dès l'Antiquité » : Gims reçoit le soutient d'une ancienne ministre

Dans une vidéo publiée sur Twitter ce mardi 2 mai, Rama Yade n’a pas hésité à prendre la défense de Gims suite à la polémique sur les pyramides d’Égypte.

Alors que Gims fait l’objet de moqueries depuis plusieurs semaines suite à ses propos sur les pyramides d’Égypte, le chanteur a reçu ce mardi 2 mai le soutien de Rama Yade. Dans une vidéo publiée sur Twitter, cette dernière a pris la défense de l’artiste. Une prise de parole qui est rapidement devenue virale.

Au mois d’avril, le rappeur avait été accusé de véhiculer des théories complotistes après avoir affirmé que les Égyptiens avaient accès à l’électricité dans l’Antiquité grâce aux pyramides dans l’émission «OuiHustle».

Dans un autre extrait, l’ex-leader de la Sexion d’Assaut avait déclaré que l’Afrique avait peuplé l’Europe avant les Européens. Sans réelle surprise, le grand frère de Dadju s’est rapidement retrouvé au cœur d’une polémique.

Le chanteur #GIMS a affirmé dans une interview que "l’Égypte avait de l’électricité dès l’époque antique, les pyramides servaient d’antennes" et que "l’Afrique a peuplé l’Europe avant les Européens. […] On les appelait à l’époque les Afropéens". (OuiHustle) pic.twitter.com/l5YxgPajtI — Mediavenir (@Mediavenir) April 11, 2023

Rama Yade prend la défense de Gims sur Twitter

C’est dans ce contexte que l’ancienne secrétaire d’État chargée des Affaires étrangères et des droits de l’homme a décidé de défendre le chanteur depuis Washington (États-Unis).

« Gims si tu me permets de me tutoyer, la connexion du Congo créant un lien, je voudrais prendre ta défense non pas que tu en aies besoin, j’ai vu comment depuis Paris beaucoup se sont moqués de toi. J’ai vu aussi avec quelle délectation certains ont contesté l'idée d'un leadership africain comme si c'était quelque chose d’aberrant. Rien que l'idée a pu en choquer certain», a lancé l’ancienne candidate à la présidentielle de 2017.

Avant d’ajouter : «Je ne te défends pas parce que tu en as besoin, mais pour que nos enfants n’aient pas à raser les murs et qu’ils marchent la tête haute. Ce n’est peut-être pas la lettre que tu as dite qui est important, mais l’esprit. En quoi est-ce si compliqué à comprendre ? Il n'y avait peut-être pas d'électricité sur les pyramides, mais il y avait beaucoup mieux que cela».

Celle qui est directrice Afrique du think tank américain Atlantic Council rappelle notamment que c’est en Afrique que l’homme est devenu bipède : «La bipèdie est une révolution qui a marqué l’extraordinaire aventure humaine. L’âge de la pierre, l’une des époques les plus brillantes de l’humanité a commencé en Afrique».

Toujours selon ses dires, l’interprète de «Bella» ne méritait pas un tel lynchage : «Tu as juste voulu corriger une injustice, réparer les Africains dans leur dignité d’Hommes, et pour cela je te salue volontiers».

Au total, le tweet de Rama Yade a récolté plus d’un million de vues.