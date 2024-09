Cette maison, détruite par la chute d'un arbre... est à vendre pour un prix exorbitant

À Los Angeles (États-Unis), une maison s’est retrouvée partiellement détruite après la chute d’un arbre déraciné. Malgré cela, elle est tout de même en vente pour un prix assez conséquent.

Qui achèterait une maison dans un état de délabrement total ? C’est la question à laquelle pourrait répondre l’agence immobilière Century 21 à Los Angeles, en Californie (États-Unis). La maison, située dans la commune de Monrovia, a été victime d’une véritable catastrophe.

Un pin s’est déraciné et a chuté lourdement sur la bâtisse de 60 mètres carrés. Résultat des courses : le toit est complètement détruit, les fils électriques sont en vrac et certains murs sont tombés. Au moment de cet accident, la maison était occupée par deux locataires et leurs chiens.

Crédit photo : Century 21

Bien heureusement, il n’y a eu aucun blessé et tout le monde a pu sortir de la maison avant qu’elle ne s’effondre, par la porte de derrière qui, elle, est toujours debout. Sur les images, on a l’impression que la maison sort tout droit d’un décor post-apocalyptique.

Malgré son état de délabrement important, la maison a surtout fait sensation lorsqu’elle s’est retrouvée mise en vente par une agence immobilière. En charge de la vente, Kevin Wheeler opte pour un ton humoristique pour attirer les potentiels acheteurs :

“Ici, en Californie, on aime vivre à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. La maison correspond parfaitement à la culture locale. C’est un plancher à découvert, maintenant qu’on a retiré l’arbre, il y a plein de lumière”

Crédit photo : Century 21

Un prix de vente exhorbitant

De son côté, l’annonce invite les personnes intéressées à construire leur rêve, littéralement. Outre la disponibilité de la maison dévastée, c’est surtout son prix d’achat qui interpelle. L’agence immobilière l’a fixé à 500 000 dollars, soit environ 450 000 euros. Une somme qui paraît exorbitante au regard de l’état de la maison.

L’agent immobilier a toutefois assuré que des personnes s’étaient montrées intéressées, notamment parce que la demande est toujours plus forte que l’offre en Californie. Cependant, il faudrait probablement revoir le prix à la baisse :

“Plusieurs acheteurs, américains et étrangers, sont intéressés mais préféreraient débourser entre 250 000 et 300 000 dollars (soit entre 225 000 et 270 000 euros, ndlr)”

Crédit photo : Century 21

Pour donner plus de poids à leur argumentation concernant le prix, l’agence immobilière indique que les futurs acheteurs n’auront pas à s’encombrer avec les formalités administratives requises pour les propriétés de plus de 50 mètres carrés qui ont été détruites. Pour la simple et bonne raison que sa vente est causée par un cas de force majeure.