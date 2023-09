«Il joue trop» : un refuge balance les pires raisons pour lesquelles des maîtres ont abandonné leur chat

Pour des raisons qui nous échappent souvent, des dizaines de milliers d'animaux sont abandonnés par tout autant d'hommes et de femmes, chaque année. Les chats ne font pas exception à la règle et un refuge fait actuellement le buzz pour avoir révélé certaines des raisons les plus absurdes.

Une vidéo TikTok qui fait le buzz

Ne vous y méprenez pas : derrière leur fierté apparente, leur côté solitaire et définitivement taquin, les chats sont très attachés à leur maître ou maîtresse. Nous vous en parlions dans un récent article, mais certains présentent même des symptômes de stress pendant l'absence de leur aîné (et c'est d'ailleurs pourquoi certains "boudent" à votre retour de vacances). Hélas, cet amour n'est pas partagé par certains individus et un nombre insolent de chats sont abandonnés chaque année, partout dans le monde.

Les États-Unis ne dérogent certainement pas à la règle et un refuge animalier basé à Atlanta, en Géorgie, reçoit justement de nombreux chats abandonnés. Et surtout, ceux qui les abandonnent leur communiquent leurs motifs : certains sont tellement aberrants que le refuge a décidé d'en faire une vidéo dénonciatrice. Celle-ci a plus que marché : on compte, à l'heure où nous écrivons ces lignes, 300 000 likes en moins d'une semaine sur TikTok. Rien que ça.

Des motifs hallucinants

La vidéo montre ainsi plusieurs chats et chatons abandonnés, avec le motif d'abandon les concernant. Vous en voulez en florilège ? Certains trouvent que leur bébé chat est "trop collant", d'autres qu'il "joue trop", tout simplement. Une autre personne prétexte que son "nouveau petit ami n'aime pas les chats", tandis qu'un autre chat "mange trop", ce qui lui a valu d'être laissé au refuge.

Crédit image : iStock

Ce n'est pas terminé : "avoir un chat demande trop d'entretien" ou "il passe son temps sur mes genoux et c'est agaçant", peut-on également voir dans la vidéo. Des motifs qui font mal au cœur, assurément, mais la vidéo sert aussi à sensibiliser le grand public sur ce sujet sensible. Et pour le coup, c'est réussi.