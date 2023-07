Oui, votre chat est triste quand vous partez en vacances et c'est la science qui le dit

Ne vous fiez pas à tout ce que l'on vous dit sur les chats ou sur ce qu'ils laissent transparaître : ils sont certes très autonomes et ont un tempérament coquin (voire carrément diaboliques), ils n'en demeurent pas moins très attachés à leur maître ou maîtresse. Et oui, ils boudent quand vous les laissez trop longtemps.

Êtes-vous déjà rentrés de vacances avant de vous apercevoir que votre chat… vous boudait ? Qu'il vous tournait vous le dos, voire vous ignorait totalement ? À vrai dire, ce n'est pas qu'une sensation : c'est tout à fait possible et cela a été étudié très sérieusement par des spécialistes, qui déclarent qu'en réalité… il s'agit là d'une belle preuve d'amour et d'attachement.

Les chats, indépendants mais affectifs

Alors oui, les chats sont des boules de poils connues pour leur malice et leurs petites sournoiseries, ainsi que pour leur grande autonomie : en vérité, et cela dépend des chats, mais ils sont bien plus attachés à leur maître ou maîtresse qu'on ne le pense. Il y a même un facteur déterminant : le sevrage.

Plus un chat est sevré, et moins il a des chances d'être dépendant de vous. Au contraire, si vous récupérez un chat qui n'a pas encore le temps de se "détacher" de sa mère, le "risque" (si tant est que l'on puisse appeler ça comme cela) qu'il soit accro - ou à croc, ça marcherait bien aussi - à votre présence augmente. De ce fait, quand vous partez longtemps et sans lui, il est réellement désaxé et vous le fera savoir. On rappelle ça de la rancœur, mais il y a de l'amour, dedans.

Un stress réel pour certains chats

En dehors du sevrage, il y a aussi un autre facteur déterminant : le temps que vous passez avec votre chat. Clairement, plus vous êtes avec votre matou et plus vous interagissez avec, et plus il s'y habituera. Une absence soudaine et longue peut alors le mettre dans un état d'anxiété et de déséquilibre : c'est pourquoi les spécialistes conseillent vivement de faire en sorte qu'une personne puisse lui rendre visite régulièrement, afin de maintenir ce lien social.

En revanche, un chat habitué à rester seul quotidiennement (quand vous partez travailler, par exemple) à moins de chances d'augmenter son stress quand vous quitterez le domicile. Tout est logique, finalement. Ce qu'il faut retenir, c'est que derrière leur indépendance réelle, un chat est un animal beaucoup plus sociable qu'on ne le pense et son sentiment d'abandon peut effectivement survenir dans certains cas. Alors faites-lui des câlins, vous vous remercierez tous les deux.