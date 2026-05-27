Il vient emmener des vaches à l'abattoir... un taureau le charge et le broie contre une barrière en métal

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Un taureau

En Haute-Saône, un homme s’apprêtait à emmener des vaches à l’abattoir quand il s’est fait attaquer par un taureau. Celui-ci l’a chargé et s’est acharné sur lui pendant plusieurs secondes.

Dany, un acheteur de bovins âgé de 65 ans, a été grièvement blessé ce mardi 26 mai. Ce jour-là, il s’est rendu dans une exploitation agricole à Auvet-et-la-Chapelotte, en Haute-Saône, pour récupérer deux vaches qu’il devait emmener à l’abattoir.

Des vaches dans une fermeCrédit photo : iStock

Cependant, alors qu’il entrait dans le box pour récupérer les vaches, l’homme a été chargé par un taureau. L’attaque a eu lieu comme si l’animal avait compris l’intention de Dany et voulait défendre les vaches pour leur éviter une mort certaine, à la manière de cette vache qui s’est échappée d’un abattoir juste avant d’être tuée.

Le taureau a chargé l’homme

Sans aucune raison apparente, le taureau a chargé Dany qui a été broyé contre une barrière en métal. Comme le rapporte Ici Bourgogne, la scène s’est déroulée sous les yeux d’Antoine Marcelet, exploitant agricole, qui qualifie cette scène “d’atroce”. Selon lui, le taureau s’est acharné contre Dany pendant une dizaine de secondes alors que celui-ci avait la tête coincée entre le flanc de l'animal et la barrière.

“Il faut toujours se méfier d’un bovin, mais je n’ai jamais vu cela de ma vie. Dès que Dany s’est approché des bêtes, un taureau lui a foncé dessus, l’a écrasé très très violemment. Il a été propulsé, broyé contre la barrière. Il s’est acharné. J’ai fait tout ce que je pouvais, j’ai tapé, bousculé l’animal”, a détaillé Antoine Marcelet.

Un agriculteur au milieu des vaches
Crédit photo : iStock

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L’homme est grièvement blessé

Il n’est en effet pas rare de voir des taureaux charger leurs ennemis, comme l’a vécu cet ancien matador qui a été encorné par un taureau lors d’une corrida en Espagne. Finalement, Antoine Marcelet a réussi à faire reculer le taureau et à dégager la victime prise au piège.

Dany a été grièvement blessé au thorax mais n’a pas été perforé par les cornes du taureau. L’exploitant agricole a quant à lui immédiament appelé les secours, qui sont arrivés en moins de 10 minutes sur les lieux. Le soixantenaire blessé a été héliporté et opéré en urgence au CHU de Besançon. Pour le moment, son état de santé n’est toujours pas stabilisé.

Abattoir
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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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