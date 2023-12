Ils ne peuvent pas prendre l'avion avec leur chienne et décident de l'abandonner à l'aéroport

À Dublin, en Irlande, les propriétaires d’une chienne s’apprêtaient à prendre l’avion quand ils ont appris que leur animal n’était pas autorisé à monter à bord. Pour ne pas manquer leur vol, ils ont décidé de l’abandonner à l’aéroport.

Les abandons d’animaux sont toujours aussi fréquents et si la majorité d’entre eux ont lieu en été, certains surviennent également pendant les fêtes de fin d’année. Selon Martina Kenny, cofondatrice de l’association My Lovely Horse Rescue, les abandons d’animaux sont de plus en plus nombreux en Irlande.

“Toutes les frontières du pays sont pleines. Il n’y a jamais eu de crise canine comme aujourd’hui, a-t-elle regretté. Cela fait 25 ans que je fais du bénévolat et que je travaille avec des chiens et des animaux et, honnêtement, je n’ai jamais vu une telle situation de ma vie.”

Une chienne abandonnée à l’aéroport

Si tous les abandons sont cruels, certains sont particulièrement marquants, comme cette histoire dramatique qui a eu lieu à Dublin. Dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 décembre, un couple s’est rendu à l’aéroport de la capitale irlandaise pour prendre l’avion. En plus de leurs bagages, ils étaient accompagnés de leur petite chienne. Cependant, au moment d’embarquer, ils ont appris que leur animal n’était pas autorisé à monter dans l’avion. En effet, si les propriétaires avaient les papiers administratifs nécessaires pour entrer en Irlande avec leur chienne, ils n’avaient pas ceux qui lui permettaient d’en sortir.

Crédit photo : iStock

Pour ne pas manquer leur vol, les propriétaires de la chienne ont décidé de l’abandonner en la laissant sur place. Pour cela, ils l’ont attachée à un poteau à l’extérieur de l’aéroport avant de partir.

“Ils avaient visiblement pu rentrer dans le pays avec le chien mais n’avaient pas pu l’en faire ressortir. Il faut suivre une procédure différente. On ne peut pas simplement prendre un avion et partir, ce n’est pas comme ça que ça marche. La chienne a été laissée à l’extérieur de l’aéroport, attachée à un poteau, avec son passeport à côté d’elle”, a expliqué Martina Kenny à France Live.

Finalement, la petite chienne a été retrouvée par un voyageur qui a alerté la sécurité de l’aéroport. La police de Dublin a récupéré l’animal en pleine nuit avant de le confier à l’association My Lovely Horse Rescue. Heureusement, la chienne a rapidement trouvé une nouvelle famille et a été adoptée par une vétérinaire quelques jours avant Noël. Elle pourra désormais vivre une vie heureuse dans un nouveau foyer qui ne l’abandonnera jamais.