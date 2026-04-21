En plein numéro de cirque, un tigre s'échappe et s'aventure au milieu des spectateurs terrifiés

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Captures d'écran montrant le cirque parmi les spectateurs

Un numéro de cirque impliquant des tigres en Russie a viré au chaos lorsqu’un félin s’est échappé vers les gradins, provoquant la panique parmi les spectateurs.

Alors que certains pays interdisent les animaux sauvages dans les cirques, la Russie ne semble pas prête à suivre cet exemple.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'utilisation d’espèces animales pour divertir les spectateurs peut parfois conduire à des situations incontrôlables et potentiellement dangereuses.

Un éléphant de cirqueCrédit Photo : iStock

Jeudi 19 avril, un numéro de cirque à Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, en a fait l’expérience.

Un tigre de cirque s’échappe vers le public

L’incident s’est produit alors que trois tigres et leurs dresseurs se trouvaient dans l’arène d’un spectacle, selon une vidéo filmée par un témoin et diffusée par les médias locaux, rapportent l’agence de presse Tass et The Moscow Times.

Sur les images, on voit les fauves assis sur des tabourets, tandis que les dompteurs se déplacent autour d’eux. C’est alors que le filet de sécurité séparant la piste et le public s’effondre soudainement.

Dans le chaos, l’un des félins saute par-dessus la barrière et se précipite dans les gradins, sous les cris de panique des spectateurs. Une seconde séquence révèle le prédateur se déplaçant entre les rangées de sièges, tandis que certaines personnes tentent de fuir.

La suite après cette vidéo

D’autres extraits montrent un dresseur essayant de diriger l’animal vers une sortie située au fond de la salle, au milieu des familles avec de jeunes enfants.

« Chers visiteurs, veuillez rester calmes, sinon vous ne ferez qu’aggraver la situation », lance alors un speaker au micro.

Une enquête ouverte

Comme le précisent nos confrères russes, les soigneurs sont finalement parvenus à faire entrer le tigre en fuite dans un conteneur de transport sécurisé. Il a ensuite été ramené dans son enclos.

Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer parmi les spectateurs et le personnel, selon les autorités locales.

Un tigre en plein numéro de cirqueCrédit Photo : iStock

Une enquête criminelle a été ouverte ce lundi 20 avril pour vérifier si les règles de sécurité ont été respectées lors de l’organisation d’un spectacle mettant en scène des animaux potentiellement dangereux. Les enquêteurs vont prochainement interroger la direction du cirque, le personnel et les témoins de la scène.

Par ailleurs, une série d’expertises a été commandée pour déterminer les causes de la rupture du filet de sécurité et de la fuite du félin.

Tigre
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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