À 24 ans, ce combattant de MMA va affronter un chimpanzé à mains nues pour 500 000 dollars : les experts disent qu'il pourrait mourir

Un combattant de MMA américain pourrait empocher un demi-million de dollars s’il accepte d’affronter un… chimpanzé sur le ring. Une idée qui fait grincer les dents des spécialistes.

Un combat qui ne passe pas.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Cole Johnson est un combattant amateur de MMA originaire du Minnesota, aux États-Unis.

Fin août 2026, le jeune homme de 24 ans a fait le buzz en affirmant, dans une vidéo publiée sur TikTok, qu’il était capable de battre un chimpanzé à mains nues. Il a notamment ajouté qu’il était prêt à relever le défi pour 500 000 dollars (environ 430 000 euros).

À sa grande surprise, il a commencé à recevoir des offres pour affronter un chimpanzé dans un combat singulier. Une rencontre qui pourrait avoir ce lieu ce vendredi 11 septembre, au grand dam des spécialistes, qui s’opposent à cette confrontation.

Des experts mettent en garde le combattant de MMA

Comme le précise le site LADbible, les propos du sportif américain sont à prendre avec des pincettes. La raison ? Il pourrait s’agir d’un canular visant à accroître sa visibilité.

En attendant d’avoir le fin mot de cette histoire, des experts le mettent en garde contre les risques d’un tel face-à-face.

Plusieurs primatologues soulignent que les chimpanzés sont des animaux sauvages extrêmement puissants, dotés d’une force du haut du corps supérieure à celle des humains. Ils peuvent également faire preuve d’une agressivité extrême.

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La Dre Kimberley Jane Hockings, professeure associée en sciences de la conversation à l’Université d’Exeter (Angleterre), rappelle que ces grands singes ont des comportements sociaux et des réactions complexes.

« Lorsqu’ils se sentent menacés ou qu’ils perçoivent une menace pour d’autres membres de leur groupe, ils peuvent réagir avec une agressivité extraordinaire », explique-t-elle.

Elle ajoute que les blessures infligées par ces primates en cas d’attaque peuvent être « catastrophiques », notamment à cause de leurs puissantes mâchoires et de leurs longues canines.

Vous l’aurez compris, Cole Johnson aurait donc très peu de chances de l’emporter face à l’animal.

Crédit Photo : Cole Johnson / Instagram

Un combat mettant en avant la cruauté animale

Ce n’est pas tout. Certains spécialistes dénoncent les graves problèmes éthiques posés par ce « combat » et y voient un cas de cruauté animale envers le chimpanzé.

De son côté, Joanna Setchell, spécialiste des primates à l’Université de Durham, au Royaume-Uni, a déclaré au Daily Mail :

« La question importante n’est pas de savoir si un humain pourrait battre un chimpanzé. C’est de savoir pourquoi quelqu’un placerait délibérément un animal sauvage en voie de disparition, hautement intelligent et doté d’une vie sociale complexe, dans une situation effrayante et potentiellement dangereuse, pour divertir le public », s’insurge-t-elle.

Un point de vue partagé par son confrère américain, le professer Michael Wilson, de l’Université du Minnesota, qui prévient :

« Il est peu probable que le chimpanzé comprenne que le combat est une sorte de jeu plutôt qu’une lutte pour sa survie », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, il rappelle que certains spécimens ont été observés « en train d’utiliser leurs mains pour tordre et arracher des parties du corps de leur adversaire », ainsi que pour lui infliger des morsures importantes.

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Homme vs chimpanzé : la rencontre maintenue ?

Si Cole Johnson n’a pas réagi aux mises en garde des spécialistes, il affirme avoir reçu des offres d’argent pour organiser ce combat après que sa vidéo a été visionnée 7,8 millions de fois.

Dans une interview accordée à SantaCruzMedicinals, il assure qu’un premier investisseur s’est retiré, avant qu’un second ne lui propose de financer le projet.

Crédit Photo : Cole Johnson / Instagram

D’après lui, le chimpanzé qu’il compte affronter ne serait pas sous sédatifs et aurait toujours ses dents. Toutefois, des personnes équipées de tranquillisants seraient présentes pour l’empêcher de le tuer.

« Je ne dis pas que je vais m’en sortir indemne », a confié le principal concerné.

Pour l’heure, impossible de savoir si la confrontation est maintenue, ni où elle se déroulera. Une chose est sûre : elle est loin de faire l’unanimité.