À 24 ans, ce combattant de MMA va affronter un chimpanzé à mains nues pour 500 000 dollars : les experts disent qu'il pourrait mourir

Un combattant de MMA américain pourrait empocher un demi-million de dollars s’il accepte d’affronter un… chimpanzé sur le ring. Une idée qui fait grincer les dents des spécialistes.

Par 

Ajoutez-nous à vos sources préférées
Le combattant de MMA Cole Johnson

Un combat qui ne passe pas.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Cole Johnson est un combattant amateur de MMA originaire du Minnesota, aux États-Unis.

Fin août 2026, le jeune homme de 24 ans a fait le buzz en affirmant, dans une vidéo publiée sur TikTok, qu’il était capable de battre un chimpanzé à mains nues. Il a notamment ajouté qu’il était prêt à relever le défi pour 500 000 dollars (environ 430 000 euros).

@wavy.mma #mma #manvschimp #combatsports #wrestling #chimpanzee ♬ original sound - Wavy

À sa grande surprise, il a commencé à recevoir des offres pour affronter un chimpanzé dans un combat singulier. Une rencontre qui pourrait avoir ce lieu ce vendredi 11 septembre, au grand dam des spécialistes, qui s’opposent à cette confrontation.

Des experts mettent en garde le combattant de MMA

Comme le précise le site LADbible, les propos du sportif américain sont à prendre avec des pincettes. La raison ? Il pourrait s’agir d’un canular visant à accroître sa visibilité.

En attendant d’avoir le fin mot de cette histoire, des experts le mettent en garde contre les risques d’un tel face-à-face.

Plusieurs primatologues soulignent que les chimpanzés sont des animaux sauvages extrêmement puissants, dotés d’une force du haut du corps supérieure à celle des humains. Ils peuvent également faire preuve d’une agressivité extrême.

Un chimpanzé qui montre les dentsCrédit Photo : iStock

La Dre Kimberley Jane Hockings, professeure associée en sciences de la conversation à l’Université d’Exeter (Angleterre), rappelle que ces grands singes ont des comportements sociaux et des réactions complexes.

« Lorsqu’ils se sentent menacés ou qu’ils perçoivent une menace pour d’autres membres de leur groupe, ils peuvent réagir avec une agressivité extraordinaire », explique-t-elle.

Elle ajoute que les blessures infligées par ces primates en cas d’attaque peuvent être « catastrophiques », notamment à cause de leurs puissantes mâchoires et de leurs longues canines.

Vous l’aurez compris, Cole Johnson aurait donc très peu de chances de l’emporter face à l’animal.

Cole JohnsonCrédit Photo : Cole Johnson / Instagram

Un combat mettant en avant la cruauté animale 

Ce n’est pas tout. Certains spécialistes dénoncent les graves problèmes éthiques posés par ce « combat » et y voient un cas de cruauté animale envers le chimpanzé.

De son côté, Joanna Setchell, spécialiste des primates à l’Université de Durham, au Royaume-Uni, a déclaré au Daily Mail :

« La question importante n’est pas de savoir si un humain pourrait battre un chimpanzé. C’est de savoir pourquoi quelqu’un placerait délibérément un animal sauvage en voie de disparition, hautement intelligent et doté d’une vie sociale complexe, dans une situation effrayante et potentiellement dangereuse, pour divertir le public », s’insurge-t-elle.

Un point de vue partagé par son confrère américain, le professer Michael Wilson, de l’Université du Minnesota, qui prévient :

« Il est peu probable que le chimpanzé comprenne que le combat est une sorte de jeu plutôt qu’une lutte pour sa survie », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, il rappelle que certains spécimens ont été observés « en train d’utiliser leurs mains pour tordre et arracher des parties du corps de leur adversaire », ainsi que pour lui infliger des morsures importantes.

La suite après cette vidéo

Homme vs chimpanzé : la rencontre maintenue ? 

Si Cole Johnson n’a pas réagi aux mises en garde des spécialistes, il affirme avoir reçu des offres d’argent pour organiser ce combat après que sa vidéo a été visionnée 7,8 millions de fois.

Dans une interview accordée à SantaCruzMedicinals, il assure qu’un premier investisseur s’est retiré, avant qu’un second ne lui propose de financer le projet.

Cole JohnsonCrédit Photo : Cole Johnson / Instagram

D’après lui, le chimpanzé qu’il compte affronter ne serait pas sous sédatifs et aurait toujours ses dents. Toutefois, des personnes équipées de tranquillisants seraient présentes pour l’empêcher de le tuer.

« Je ne dis pas que je vais m’en sortir indemne », a confié le principal concerné.

Pour l’heure, impossible de savoir si la confrontation est maintenue, ni où elle se déroulera. Une chose est sûre : elle est loin de faire l’unanimité.

Suivez-nous sur Google
Singe

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Eve en train de porter l'oisillon
Une femelle siamang recueille un oisillon dans son enclos et surprend les soigneurs avec un geste bouleversant
Choke, le macaque à longue queue responsable de la mort du petit garçon
Un garçon de 6 ans tué par un singe recueilli par son grand-père
Les deux singes capucins
Colombie : un couple arrêté à l’aéroport alors qu’il transportait trois singes attachés à leur corps
Capture d'écran montrant l'orang-outan en train de traverser la passerelle dans la province de Sumatra du Nord
Un orang-outan menacé d’extinction filmé pour la première fois sur un pont destiné à relier les habitats naturels