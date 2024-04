Arrachée à sa famille adoptive, la pie Molly finalement autorisée à retrouver son foyer et sa bestie Peggy

Depuis quelques semaines, le sort de la pie Molly, vedette d’Instagram, était devenu une véritable affaire d’État en Australie. Elle a finalement été autorisée à revivre auprès des siens, et notamment de sa soeur de coeur, la chienne Peggy.

Sur Instagram, le quotidien de la pie Molly et de la chienne Peggy réunit plus de 800 000 abonnés. L’amitié incroyable qui s’est tissée entre les deux animaux, depuis plusieurs années, faisait le bonheur de leur communauté. Et cette amitié a bien failli être de l’histoire ancienne lorsque la pie Molly avait été confisquée par les autorités sanitaires de l’État du Queensland, en Australie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Peggyandmolly (@peggyandmolly)

Bien heureusement, le Premier ministre local, Steven Miles, a décidé de restituer l’oiseau à sa famille, après plusieurs semaines. Un soulagement pour Juliette Wells et Reece Mortensen, qui avaient récupéré et soigné la pie encore bébé, trouvée souffrante par leur chienne Molly. Depuis, la pie n’était jamais partie et avait tissé un lien fusionnel avec Peggy, jusqu’au jour où les autorités sanitaires sont venus la confisquer.

Une pétition signée par plus de 150 000 personnes !

Pour pouvoir garder Molly dans leur foyer, le couple d’Australiens va recevoir un certificat de “soigneurs de faune sauvage”. Ils ont annoncé la bonne nouvelle lors d’une conférence de presse : “Nos coeurs sont vraiment heureux en ce moment. Nous aimerions remercier le Premier ministre du Queensland, Steven Miles, pour son humanité, ainsi que tous nos abonnés à travers le monde, nous ne serions pas là sans vous. Il y a tellement de voix qui se sont levées partout à travers le monde via des courriels, des appels téléphoniques, des signatures de pétitions” a confié Juliette Wells.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Peggyandmolly (@peggyandmolly)

La confiscation de Molly par les autorités avait mobilisé les internautes avec une pétition qui a recueilli plus de 150 000 signatures. La médiatisation de l’affaire avait eu un retentissement international grâce aux réseaux sociaux. Tout est bien qui finit bien donc pour Molly, qui va pouvoir continuer à profiter de sa vie avec sa bestie Peggy !