Le célèbre singe Punch a désormais une petite amie, ces nouveaux photos adorables font craquer les internautes

Depuis qu’il est devenu une vedette, le petit singe Punch semble poursuivre son intégration dans son nouvel enclos, au point d’avoir trouvé une petite amie avec laquelle échanger des câlins.

Punch va mieux ! Au zoo, d’Ichikawa City, au Japon, le petit singe devenu célèbre sur les réseaux sociaux attire de plus en plus de visiteurs, curieux d’observer son évolution. Depuis quelques semaines et son intégration dans un autre enclos, il semble de plus en plus positif comme on l’avait vu sur de récentes images où le primate semblait se faire de nouveaux amis, délaissant de plus en plus sa peluche.

Pour comprendre l’émotion qu’a suscité Punch, il faut revenir à ses premiers jours. Le 26 juillet 2025, alors qu’une vague de chaleur étouffante frappait Tokyo, les conditions étaient devenues particulièrement éprouvantes dans l’enclos des macaques. Sous l’effet du stress thermique, la mère de Punch avait fini par rejeter son petit afin de préserver ses propres forces.

Crédit photo : Ichikawa City / AFP

Le bébé macaque avait alors été pris en charge par un soigneur, qui avait décidé de lui confier une peluche d’orang-outan. L’idée était simple : lui offrir une présence rassurante tout en évitant qu’il ne développe une dépendance excessive envers les humains.

Une nouvelle rencontre

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Mais lorsque Punch avait été réintroduit dans le groupe, la cohabitation s'était avérée compliquée. En effet, les autres singes l'ignoraient, allant parfois jusqu'à s'en prendre à lui comme l’ont montré les images virales. C'est donc naturellement que le zoo a décidé de l'installer dans un autre enclos.

Crédit photo : Ichikawa City / AFP

Il y a 3 jours, ce sont de nouvelles images rassurantes sur l’évolution de Punch qui viennent réconforter les internautes. En effet, il a été vu très proche d’une primate femelle de son âge avec laquelle il échange de nombreux câlins. Baptisée Momo-chan, la jeune femelle a été aperçue en train de se blottir contre lui, les deux animaux échangeant câlins et gestes d’affection. En conséquence, la peluche semble avoir disparu progressivement du décor.

🐒💕 Punch has found his other half



His new companion turned out to be the same color as the plush “mom” he used to carry everywhere. pic.twitter.com/5W57rUliwR — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2026

Selon le responsable du zoo, entre 2.000 et 3.000 personnes visitent quotidiennement le zoo, environ 10 fois plus que la fréquentation habituelle en hiver. Le zoo d’Ichikawa a affirmé avoir reçu des dons et noté "une affluence sans précédent" du public venu voir Punch.