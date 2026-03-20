VIDÉO : un chihuahua né sans pattes avant redécouvre le monde grâce à un chariot personnalisé et fait craquer les internautes

Un adorable petit chihuahua nommé Roo, dont les pattes avant lui manquent, a reçu une nouvelle charrette personnalisée après avoir dépassé celle que son maître avait construite avec amour pour lui quand il était un chiot.

C’est une histoire touchante relatée par le média spécialisé The Dodo. L’histoire de Roo, un chihuahua privé de ses jambes avant depuis la naissance. Roo a été laissé dans une boîte sur un porche et ne savait pas comment se déplacer sans jambes avant. Son nouveau maître l’a donc recueilli et a travaillé pour faciliter la vie du petit chien.

Crédit photo : The Dodo

Quand il était un chiot, son maître lui avait construit un petit chariot spécialisé qui lui permettait de se déplacer.

Un nouveau chariot adapté à sa taille

Quelques mois plus tard, le chien a bien grandi et naturellement, son chariot n’était plus adapté à sa taille. Face à ce nouveau défi, son maître a alors fait appel à Derrick Campana, un prothésiste certifié qui travaille pour la société Bionic Pets. Ce dernier a aidé beaucoup d’animaux à retrouver leur mobilité grâce à ses créations.

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Crédit photo : The Dodo

Maintenant que Roo a grandi, il a obtenu un ensemble de roues amélioré de Bionic Pets, et il aime toujours taper la pose avec le zoom sur les roues avant avec son chariot.

Sur la vidéo de The Dodo, on peut l’observer en train de découvrir son nouveau véhicule, prenant un plaisir fou à se déplacer partout, heureux comme jamais. Il a vraiment du style, ce Roo !