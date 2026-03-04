Ivre et contrôlé à 3 g, un moniteur d'auto-école finit dans un fossé en allant chercher un élève

Une voiture dans le fossé

Au Pays de Galles, un moniteur d’auto-école alcoolisé a perdu le contrôle de son véhicule en allant chercher un élève.

La semaine dernière, des policiers gallois sont intervenus sur les lieux d’un accident de la route impliquant une voiture dont le conducteur, un moniteur d’auto-école, était sous l’emprise de l’alcool.

Fortement alcoolisé

Les faits se sont déroulés vendredi 20 février, à 7h38, dans le Carmarthenshire, au Pays de Galles, selon les informations du Western Telegraph, reprises par Le Parisien.

Alors que le jour se levait à peine, une équipe de police de Dyfed-Powys a été dépêchée sur l’A484, entre Pembrey et Kidwelly, où un véhicule a terminé sa course dans le fossé au bord de la route.

Au volant se trouvait Timothy Howells, un moniteur d’auto-école de 54 ans. Il était en train de récupérer un élève pour une leçon de conduite lorsqu’il a perdu le contrôle de son automobile.

Conformément à la procédure, il a été soumis à un test d’alcoolémie, qui s’est avéré positif. Il a ensuite été conduit au poste de police et placé en garde à vue.

Le moniteur condamné

Derrière les barreaux, le conducteur a subi un deuxième test, qui a révélé 3 g/L d’alcool dans le sang, soit près de quatre fois la limite autorisée au Royaume-Uni.

À titre de comparaison, la limite d’alcool dans le sang est de 0,8 g/L au Pays de Galles, contre 0,5 g/L en France. Poursuivi pour conduite en état d’ivresse, Timothy Howells a reconnu sa culpabilité.

Il a été condamné à huit semaines de prison avec sursis et à une interdiction de conduire de 30 mois. Cette peine peut toutefois être réduite à 30 semaines s’il suit un stage de sensibilisation à la conduite.

Ce n’est pas tout. Il devra également suivre un programme de traitement contre l’alcool de neuf mois, effectuer 100 heures de travaux d’intérêt général et s’acquitter de 98 euros de frais, ainsi qu’une surtaxe de 177 euros.

« M. Howells occupait un poste de grande confiance et de grande responsabilité », a indiqué l’inspectrice en chef Christina Fraser, de la police de Dyfed-Powys.

Elle a ajouté que « les agents de la police routière ont agi rapidement pour garantir la sécurité des apprentis conducteurs et des autres usagers de la route face à un individu présentant un risque sérieux de préjudice ».

